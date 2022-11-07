Президент Індонезії припустив, наскільки можливий візит Путіна на саміт G-20

Зовсім скоро, з 15 по 16 листопада, на Балі пройде 17-й саміт G20. На нього також запросили диктатора-терориста Володимира Путіна, але й досі експерти сумніваються, чи він там з'явиться.

Президент Індонезії, де й відбуватиметься саміт, також висловив своє припущення щодо цього.

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Джоко Відодо сумнівається

Так, Джоко Відодо висловив сумніви, що Володимир Путін таки появиться на зустрічі глав держав Групи двадцяти. Він заявив, що розмовляв із Путіним, проте має "сильне відчуття", що президент Росії не приїде на саміт на Балі наступного тижня. Ба більше, він у цьому майже впевнений.

Нагадаємо, що на саміт запросили і Володимира Путіна, і Володимира Зеленського. Однак політолог Валерій Димов раніше зазначав, що там Путін не зможе говорити з позиції сили. Річ у тім, що він боїться відкрито щось говорити, коли його неоднозначно сприймає аудиторія, натомість звик казати те, що хочуть почути слухачі.

Як підкреслив політолог, G20 – це доволі строката й різношерстна структура. Саме тому Путіну буде складно там говорити з позиції сили.

Думаю, що приїхати Путіну на G20 – це показати руконеподання для провідних економік світу, бо ніхто не захоче з ним комунікувати. Таке вже було у 2014 році, коли Путін покинув зустріч на день раніше, бо образився,

– пригадав Валерій Димов.

Чи можлива на саміті зустріч Зеленського та Путіна

Раніше на парламентському саміті G20 Росія закликала Україну сісти за стіл переговорів (звісно ж, на умовах Росії). Депутатка Валентина Матвієнко тоді переконувала, що країна-терористка хоче "переговорів, діалогу та мирного політичного вирішення цієї кризи".

На це відреагували в Офісі Президента. Так, радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Зеленський за жодних умов не розмовлятиме з Путіним.

Володимир Зеленський чітко окреслив, що він не бачить в Путіні будь-якого перемовника. Тобто такої опції у Путіна вже немає. Президент України офіційно зафіксував це рішенням РНБО. А навіщо тоді зустрічатися?

– заявив Подоляк.

Ба більше, сам Зеленський заявив, що не братиме участі в саміті, якщо на ньому буде президент Росії. Також у МЗС України закликали відкликати запрошення Путіну й виключити Росію з групи, адже терористи не можуть сидіти за одним столом зі світовими лідерами.

Путін і саміт G20

Натомість голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко вважає, що ймовірність присутності Путіна на саміті достатньо висока. Він пояснює це тим, що інтерес Росії до країн Азії зріс у міру того, що з державою-агресоркою не бажають мати нічого спільного на Заході.

Політолог Валентин Гладких ж сумнівається, що поїздка на Балі дасть хоч якісь дивіденди Кремлю. Ба більше, вона навпаки може ускладнити ситуацію для Росії. "Це буде ще один привід, щоб усвідомити, в якій ізоляції він перебуває", – заявив політолог.

Прокоментували можливу поїздку й ОП. Михайло подоляк заявив, що для G20 було б бажано, щоб Путіна там не було взагалі, а Росія була виключена з всіх міжнародних інституцій.

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