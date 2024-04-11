Вночі окупанти вдарили по підстанції та газовому об’єкту на Львівщині: виникли пожежі
Джерело:Максим Козицький
Під час масованої атаки вночі 11 квітня російські загарбники атакували Львівську область. Там окупанти вдарили по низці об'єктів критичної інфраструктури.
На місцях події виникли пожежі. Зрештою вогонь, що спалахнув внаслідок масованої атаки по Україні вже приборкали пожежники.
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Росіяни влучили в критичні об'єкти у Львівській області
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському,
– зазначив посадовець.
Козицький наголосив, що на місцях події почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці.
"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", – наголосив глава Львівської ОВА.
У Львові та області під час атаки чули вибухи
- Під час масованої атаки України 11 квітня під прицілом опинилася й Львівська область. Вже о 05:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький попередив про те, що ракети перебувають у повітряному просторі Львова.
- Через 3 хвилини надійшла інформація про роботу ППО у регіоні. В наступні п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили, що у напрямку Львова летить російська ракета типу "Кинджал".
- Близько 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Крім того, Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину.
- На Заході України окупанти також обстріляли Івано-Франківську область. Там також чули вибух під час повітряної тривоги, близько 06:34. Поки що місцева влада ніяк не коментувала гучні звуки в області.
- До того ж вибухи чули й жителі Буковини. У Чернівецькій ОВА повідомили, що під час повітряної тривоги над областю збивали ракети та безпілотники типу "Шахед". За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
- Відреагував на масовану атаку по Україні й президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що загалом росіяни запустили понад 40 ракет та ще близько 40 дронів-камікадзе, збити з цієї кількості засобів повітряного нападу вдалося лише частину.