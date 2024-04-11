Вночі окупанти вдарили по підстанції та газовому об’єкту на Львівщині: виникли пожежі

Під час масованої атаки вночі 11 квітня російські загарбники атакували Львівську область. Там окупанти вдарили по низці об'єктів критичної інфраструктури.

На місцях події виникли пожежі. Зрештою вогонь, що спалахнув внаслідок масованої атаки по Україні вже приборкали пожежники.

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Росіяни влучили в критичні об'єкти у Львівській області

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському,

– зазначив посадовець.

Козицький наголосив, що на місцях події почалися пожежі, їх оперативно загасили вогнеборці.

"Жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі", – наголосив глава Львівської ОВА.

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