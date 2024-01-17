Похоронив співпрацю Путіна зі світом: які важливі меседжі Зеленський озвучив на форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський 16 січня виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що у Швейцарії. У своїй промові лідер багато говорив про Владіміра Путіна.

Опісля весь зал стоячи аплодував Володимиру Зеленському. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Путін – політичний труп"

Михайло Шейтельман зазначив, що Зеленський під час виступу багато акцентував на тому, що Путін насолоджується війною, не хоче її припиняти і так далі. У залі сиділи особи, які ще нещодавно тиснули російському диктатору руки та були не проти зустрічей з ним.

У цих осіб був вибір: аплодувати стоячи після таких заяв або відреагувати на них прохолодно. Вони обрали перший варіант. Це означає, що вони більше не вважають Путіна своїм партнером.

Вони похоронили Путіна. Це означає, що ці люди погодились, що Путін для них більше не партнер, що їм не варто зустрічатись. Інакше як пояснити те, що весь зал аплодував стоячи, коли про Путіна сказали такі слова? Вони вже знають, що Путін – політичний труп,

– підкреслив політтехнолог.

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