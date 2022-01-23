Вони так починали чеченську війну, – експерт про загрозу вторгнення Росії до України

Президент Росії Володимир Путін готовий до різних кроків, аби виправдати війну. Кремль здатен влаштувати будь-яку провокацію щодо цивільних чи військових і навіть підірвати житловий будинок чи газопровід.

Подібний план може бути реалізований як на тимчасово окупованій території Донбасу, так і в Москві. Про це сайту 24 каналу розповів український політолог та громадський діяч, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження", експерт у сфері міжнародних відносин, розвитку громадянського суспільства Олександр Сушко.

Важливо Шантаж великою війною: що задумав Путін та які найімовірніші сценарії вторгнення до України

Сценарії можуть бути різними

Олександр Сушко пояснив, що Росія здатна на провокації за різними сценаріями. Зокрема, жертвами можуть стати російські військові, цивільні або ж інфраструктура. Останні два варіанти є більш ймовірними.

Вони можуть підірвати й житловий будинок, і газопровід. Зробити це можуть й на тимчасово окупованій території Донбасу, а можуть навіть у Москві. Вони так починали чеченську війну. Це певний код і звичайна модель – підірвати житлові будинки, щоб виправдати війну. Путін з цим до влади прийшов,

– пояснив фахівець.

Політолог зауважив, що провокації від Росії можуть бути різними / Фото з фейсбуку експерта

До теми Раптова перевірка: російські війська вже прибули в Білорусь для спільних навчань

З чим пов'язані плани Москви

За словами експерта, всі сценарії розвитку дій Москви нерозривно пов'язані з тиском на міжнародну спільноту та Україну. Водночас поки не відомо, що є основним сценарієм – план отримання поступок чи безпосередньо атаки проти України.

Але принаймні ці два процеси розвиваються паралельно,

– додав політолог.

Він наголосив, що у президента Росії є союзник – Олександр Лукашенко. Спільні навчання двох країн демонструють, що Путіну вдалося остаточно підкорити Білорусь та змусити виконувати свої забаганки.

Путін має різні сценарії / Фото Getty Images

Ймовірний напад Росії: останні новини

Путін точно має на увазі військову операцію: дивіться відео