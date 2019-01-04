Це взагалі нагадує події в "Східному експресі", – Омелян про інцидент у потязі Київ-Рахів
Міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що інцидент в одному з потягів "Укрзалізниці", коли на пасажирку впала верхня полиця з іншою пасажиркою, ще розслідується.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Читайте також: "Укрзалізниця" запускає ще один потяг на Донбас
Раніше 24 канал писав, що 22 грудня, у потязі 357К сполученням Київ-Рахів на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.
Зараз цей випадок розслідується, в мене була окрема розмова з "Укрзалізницею" з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події в "Східному експресі" (детективний роман письменниці Агати Крісті),
– зазначив Володимир Омелян.
Крім того, міністр стверджує, що розслідування гальмує і той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.
Розслідування ще не завершене, бо цю пасажирку, яка начебто впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав узагалі, як це було – дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати,
– додав міністр.
Більше того, Володимир Омелян попросив вибачення у жінки та її родини. Він сподівається, що все вдасться чітко з’ясувати до кінця і "Укрзалізниця" "публічно затвердить, що дійсно відбулося".
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" прокоментували інцидент із падінням верхньої полиці в одному з потягів – внаслідок цього пасажирка отримала травму таза. Там кажуть – їхньої провини у цьому немає, а зламаної полиці взагалі не бачили.