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      Це взагалі нагадує події в "Східному експресі", – Омелян про інцидент у потязі Київ-Рахів

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      Омелян прокоментував інцидент у потязі Київ-Рахів
      Омелян прокоментував інцидент у потязі Київ-Рахів / politeka.net

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян сказав, що інцидент в одному з потягів "Укрзалізниці", коли на пасажирку впала верхня полиця з іншою пасажиркою, ще розслідується.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: "Укрзалізниця" запускає ще один потяг на Донбас

      Раніше 24 канал писав, що 22 грудня, у потязі 357К сполученням Київ-Рахів на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.

      Зараз цей випадок розслідується, в мене була окрема розмова з "Укрзалізницею" з цього приводу. Воно взагалі нагадує якісь такі події в "Східному експресі" (детективний роман письменниці Агати Крісті),
      – зазначив Володимир Омелян.

      Крім того, міністр стверджує, що розслідування гальмує і той факт, що другу ймовірно причетну до нещасного випадку жінку не вдається розшукати.

      Розслідування ще не завершене, бо цю пасажирку, яка начебто впала, досі знайти не можуть. І хто падав і чи падав узагалі, як це було – дуже дивно. Ну точно людина собі такі травми самостійно не могла завдати,
      – додав міністр.

      Більше того, Володимир Омелян попросив вибачення у жінки та її родини. Він сподівається, що все вдасться чітко з’ясувати до кінця і "Укрзалізниця" "публічно затвердить, що дійсно відбулося".

      Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" прокоментували інцидент із падінням верхньої полиці в одному з потягів – внаслідок цього пасажирка отримала травму таза. Там кажуть – їхньої провини у цьому немає, а зламаної полиці взагалі не бачили.

      Теги: Новини України Укрзалізниця Володимир Омелян Залізниця Травми
      Джерело: 24 Канал
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