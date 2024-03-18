Ворог атакував Київщину дронами, працювала ППО: в ОВА розповіли деталі
Джерело:Київська ОВА
У ніч проти 18 березня окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася й Київщина, де вночі працювали системи та засоби ППО.
Загалом, росіяни запустили 22 безпілотники. Українські захисники протягом кількох годин відбивали атаку й ліквідували 17 дронів-камікадзе.
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Які наслідки нічної атаки на Київщині
Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, у ніч проти 18 березня росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Частину безпілотників окупанти спрямували на Київську область.
Тривога на Київщині тривала понад 2 години. В цей час сили ППО відбивали ворожу атаку. Українські захисники зруйнували цинічні плани ворога, тож пошкоджень та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.
Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу,
– мовиться у повідомленні Кравченка.
В ОВА додали, що наразі оперативні служби продовжують роботу щодо фіксації наслідків ворожої атаки.
Нічна атака "Шахедами": головне
- Ворог запустив "Шахеди" ввечері 17 березня. Безпілотники запускали у кілька хвиль та невеликими групами. Так, системи та засоби ППО працювали у межах 9 областей.
- Під прицілом ворога опинилася Кіровоградська область. Так, окупанти завдали 9 ударів по 5 об'єктах промисловості на Кіровоградщині, одне з яких – критично пошкоджено. Окрім того, пошкоджень також зазнали 11 житлових будинків. Про жертв та постраждалих не повідомлялося.
- Потужні вибухи також лунали вночі у Кременчуцькому районі на Полтавщині. В ОВА заявили, що внаслідок атаки в регіоні руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
- У Кривому Розі уламки збитого "Шахеда" впали на п'ятиповерхівку. Як наслідок – виникла пожежа. В ОВА повідомили, що пошкоджено дах, але квартири вціліли й минулося без постраждалих.
- Уночі ворог завдавав ударів не лише "Шахедами", а й ракетами. Так, окупанти запустили 5 ракет С-300/С-400 по Харківщині. Під ударом опинилася пожежна частина. На момент атаки там перебувало 11 рятувальників. Відомо, що один з пожежників отримав поранення руки – він отримав допомогу на місці. Також є пошкодження. Так, у будівлі пожежної частини вибиті вікна, двері, ворота, пошкоджений дах і фасадна частина. Також пошкоджено 4 пожежно-рятувальні машини.