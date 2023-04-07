"Вовки Да Вінчі" потужно вдарили по вагнерівцях під Бахмутом: відео з місця події
7 квітня 2023, 20:59Читать новость на русском
Бійці 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" показали, як вони потужно б'ють по ворогу. Наші військові потужно атакували вагнерівців під Бахмутом.
Вони показали відео, на якому видно, як мінусуються вороги. Кадри опублікували в мережі 6 квітня.
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Як "Вовки да Вінчі" успішно відпрацювали по ворогу
На Бахмутському напрямку наша артилерія доставила полум'яний "привіт" калібром 105 міліметрів та СПГ-9 по ПВК "Вагнера",
– розповіли в батальйоні.
Як "Вовки да Вінчі" потужно вдарили по ворогу: дивіться відео
Зверніть увагу! Батальйон "Вовки да Вінчі" є військовим формуванням Сухопутних військ Збройних Сил України. Вони виникли як 1-ша штурмова рота у складі 5-го батальйону "Правого сектора". Їхнім командиром був Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він був Героєм України та загинув у бою 7 березня 2023 року.
Втрати ворога: останні новини
- Станом на ранок 7 квітня окупанти тільки за минулу добу втратили 480 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 77 110 осіб. Про втрати ворога у техніці – читайте за посиланням.
- Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що подекуди втрати росіян у декілька разів перевищують втрати бійців Збройних Сил України. За словами речника, втрати непомірні для них – подекуди один до десяти. Череватий запевнив, не можна сказати, що росіяни можуть досягнути якоїсь стратегічної переваги.
- Військовий Збройних Сил України Євген Карась розповів, що окупантам щомісяця бракує 30–40 тисяч військових. Тому Росія не встигає поповнювати втрати. За словами бійця, ворогам потрібне затишшя та перемир'я.