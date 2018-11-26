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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Воєнний стан скоротить видатки на освіту, соціалку й медицину, – економіст

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      Воєнний стан направить гроші на оборону
      Воєнний стан направить гроші на оборону / 24 канал

      Запровадження воєнного стану в країні означатиме скорочення видатків на необоронні цілі: освіту, медицину, збільшення пенсій та мінімальних зарплат. Скасує направленість бюджету на оптимізацію і відлякає інвесторів.

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      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив економіст, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

      Запровадження воєнного стану означає додаткову концентрацію всіх існуючих в країні фінансових і нефінансових ресурсів на програмах захисту країни. Абсолютно логічно: "який сенс говорити про необхідність покупки нового дивану в будинок, який вже почав горіти. Є справи більш пріоритетні – гасити пожежу!",
      – відзначив експерт.

      За його словами, логічно було б очікувати перегляду державного бюджету: як за статтями дохідної частини, так і видаткової. Ідея одна – "все для потреб фронту". Батьківщина в небезпеці.

      Викачати з закривавленої економіки необхідно буде по максимуму. І оборона також повинна отримати максимум. Набагато більше, ніж те, що зараз закладено в проект державного бюджету на 2019 рік – в районі 5% ВВП на сектор безпеки та оборони,
      – уточнив Устенко.

      І бюджет "нічного пильнування", який з таким скрипом приймався вночі минулого тижня, стає марним. Концепція бюджету повинна бути змінена кардинально. Він припинить бути бюджетом оптимізації, який мав би забезпечити наше співробітництво з МВФ, як того хотів уряд Гройсмана, і стати військовим бюджетом, додав економіст.

      Якщо йти за логікою "все для фронту", то природно очікувати скорочення всіх програм, спрямованих на необоронні цілі – медицину, освіту, збільшення пенсій, мінімальних зарплат тощо,
      – пояснив Устенко.

      До всього, нагадав він, Україна змушена розраховуватися за своїми державними боргами, в тому числі зовнішнім. І пікові навантаження з виплат припадають на 2019 рік. А без забезпечення зовнішнього фінансування фінансова стабільність в країні найімовірніше буде порушена.

      На думку Устенка, логічно чекати, що новий оборонний бюджет з високою ймовірністю не задовольнить міжнародні фінансові інституції. Без закачування валюти за статтею міжнародні кредити фінансова стабільність ризикує бути порушена. Україна повинна буде піти на заморожування виплат по всіх наявних зовнішніх зобов'язаннях.

      Інвестори не приходять у випадках введення воєнного стану. Страх – стає їх основним поведінковим визначником. Отже, ніяких прогнозних 2 мільярди доларів (що і без того було в 5 разів менше наших історичних мінімумів) у вигляді прямих іноземних інвестицій не буде,
      – констатував експерт.

      До всього – тиск на міграційні потоки ще більше зросте, що поставить в ще більш складну ситуацію пенсійний фонд і бюджет в цілому. Структура ВВП почне різко змінюватися в бік мілітаризації. І після закінчення військового становища потрібні величезні ресурси для повернення до мирного життя.

      Нагадаємо, внаслідок захоплення росіянами трьох українських військових суден, Рада національної безпеки та президент Порошенко пропонують ввести воєнний стан в Україні. 26 листопада о 16:00 відбудеться екстрене засідання Верховної Ради, на якому розглянуть це питання.

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Бюджет-2019 Гроші
      Джерело: 24 канал
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