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      ВР підтримала проект закону про загальну середню освіту

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      Рада прийняла за основу проект закону "Про загальну середню освіту"
      Рада прийняла за основу проект закону "Про загальну середню освіту" / 24 канал

      Депутати Верховної Ради у першому читанні підтримали проект закону "Про повну загальну середню освіту", одні з ключових положень якого – норми про мову навчання.

      Відповідний проект закону (№10204) під час слухання у Раді представляла міністр освіти Лілія Гриневич. За нього у першому читанні проголосували 229 народних депутатів.

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      Як зазначають у пояснювальній записці, закон України "Про загальну середню освіту" визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування та розвитку системи загальної середньої освіти. Крім того, автори законопроекту наполягають на визнанні попереднього освітнього закону від 1999 року таким, що втратив цінність.

      Водночас документ передбачає врегулювання питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти. Зокрема, мовиться про:

      – доступність загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами;

      – територіальну доступність установ загальної середньої освіти;

      – зобов’язання органів влади забезпечувати відповідну доступність до вищезазначених установ;

      – якість повної загальної середньої освіти;

      – забезпечення академічної доброчесності у сфері загальної середньої освіти;

      – мови навчання у закладах загальної середньої освіти.

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      Також законопроект передбачає:

      – сертифікацію педагогів;

      – ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення закладів;

      – засади здійснення інституційного аудиту;

      – самоврядування у навчальному закладі, зокрема учнівське та батьківське;

      – права й обов'язки учасників освітнього процесу;

      – розмежування повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері загальної середньої освіти.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Освіта мовне питання
      Джерело: 24 канал
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