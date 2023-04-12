Перекриває лазівки ухилянтів, – нардеп Костенко про нові правила вручення повісток
Кабмін дозволив надсилати військовозобов'язаним повістки, незалежно від місця обліку. Раніше людині могли її видати і направити у військкомат тільки за місцем прописки.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат України, полковник Служби безпеки України Роман Костенко. Він зауважив, що багато людей завдяки цьому ухилялись від служби, тому Кабінет міністрів України ухвалив таке рішення.
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Користувались ситуацією
Костенко підкреслив, що раніше багато хто користувався ситуацією, коли повістки роздавали за місцем прописки.
Наприклад, людина виїжджала в іншу область і не вставала на облік. Військкомат не міг її знайти і зобов'язати до виконання свого обов'язку до захисту держави,
– пояснив він.
Полковник СБУ відзначив, що раніше, якщо вручали повістку, припустимо, в Києві людині, яка прописана в Херсоні, вона мала їхати у військкомат до Херсону – по місцю прописки.
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Тепер за рішенням Кабміну повістки будуть видавати також в інших регіонах для того, щоб поповнювати мобілізаційний ресурс і щоб більше людей могли ставати на захист України.
"Зараз можна відмобілізовувати з інших військкоматів і давати повістки навіть в інших регіонах", – підкреслив Роман Костенко.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що отримання повістки ще не означає призову на службу. Громадян викликають зокрема для уточнення військово-облікових даних.
- Проте, у випадку, якщо людина пройшла медичну комісію та за всіма критеріями визнана придатною до служби, вона може отримати повістку.
- Важливо знати, що примусово мобілізувати до армії не можуть певну категорію громадян: чоловіків старше 60 років, чоловіків, непридатних до військової служби та чоловіків, які мають право на відстрочення від мобілізації.
- Відстрочку від мобілізації можна отримати: через сімейні обставини, стан здоров’я, здобуття освіти або подовження професійної діяльності, звільнення від мобілізації за видом діяльності, заброньовані підприємствами.
- Водночас Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що українцям не будуть видавати повістки через застосунок "Дія". За його словами, наразі процес мобілізації в Україні є контрольованим та ефективним.