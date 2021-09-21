Згодом його забрали та вирішили знайти власника. Це було не надто важко, оскільки у пернатого на лапі помітили кільце з номером телефону. Про це розповів 20 вересня директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков.

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Відвезли до нового дому

За словами Бєлякова, птаха забрали з під цього готелю та відвезли до зоопарку. Тепер йому забезпечать тепло, комфортні умови, а також хороший раціон.

У лелеки не виявили поранень, проте він був сильно виснажений. Наразі вже почався процес відновлення.



Врятований лелека на парковці, де його помітили / Фото Тетяни Шведюк

Чому приземлився в готелі

Кільце на нозі лелеки було саморобне. Директор зоопарку зателефонував за номером, який там був, і слухавку підняв колишній власник створіння.

Житель села Гвоздівка на Одещині розповів, що підібрав маленьке пташенятко після того, як згоріло гніздо лелек. Він вигодовував лелеченя до моменту, поки воно не виросло. Нещодавно воно покинуло домівку та чоловік надіявся, що птах приб'ється до групи представників свого виду.

Проте самостійне життя виявилося для нього непосильною ношею. Тому молодий птах вирішив знову оселитися серед людей.