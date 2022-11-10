Навіщо росіяни роблять заяви щодо виходу з Херсона: Ступак розповів приблизний сценарій

На правобережній Херсонщині все більше фіксують переодягнених російських військових у цивільний одяг. Вони можуть стати частиною нової кремлівської інформаційної спецоперації.

Ймовірно, Росія завбачливо підготувала декілька можливих сценаріїв, як правильно "обіграти" свою втечу з Херсона. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Експерт зазначив, що окупанти можуть розігрувати різні сценарії щодо відходу із Херсона, зокрема і в пропагандистських цілях.

Російські військові можуть переодягатися в цивільний одяг. Після цього ЗСУ заходять у Херсон і їх зустрічають так звані "цивільні", які починають по них стріляти зі стрілецької зброї. Тут з'являються російські "воєнккори" й пропагандисти, які все це знімають,

– пояснив оглядач.

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За його словами, кремлівські "ЗМІ" зможуть розігнати "картинку" про те, що прості мешканці Херсона буцімто "не хочуть повертатися назад в Україну, бо вони проти".

"Тоді це можуть показати як "громадянську війну". Потім можна продавати цей "концентрат" на Заході, що, мовляв, як так, що вони підтримують "каральну операцію ЗСУ" проти цивільного населення", – резюмував Ступак.

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