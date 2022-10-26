"У росіян немає такого досвіду, як у ЗСУ": Коваленко назвав тактику та стратегію міських боїв
Українські військові набагато фаховіші за росіян у веденні бойових дій у міських умовах. Вони це неодноразово продемонстрували на Сході країни.
Росіяни використовують застарілі методи війни у міських умовах, тому шансів втримати Херсон у них немає. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Експерт зазначив, що зважаючи на бої у Маріуполі, Попасній і Сєвєродонецьку, ЗСУ продемонстрували те, що росіяни в міському бою використовують тактику і стратегію, які лише частково модернізовані з 1980-х років.
Вони використовують ще тактику радянських часів, частково адаптовану під сучасність... На сьогодні російські окупанти не мають того досвіду і професійного рівня боїв у місті, які мають ЗСУ,
– пояснив оглядач.
Які методи використовують Росія та Україна під час міських боїв: дивіться відео
За його словами, на противагу цьому ЗСУ використовують сучасний досвід ведення боїв у місті, що дозволяє навіть у співвідношенні сил з ворогом 1 до 15 і 20 бути ефективними.
"Звільнення Херсона, я більш ніж впевнений, буде на користь ЗСУ, у них є перевага. Скільки це займе часу – це вже інше питання. Факт залишається фактом: росіяни все добре розуміють, вони не зможуть утримувати Правобережжя Херсонщини та Херсон", – додав оглядач.
На його думку, щодо Херсона питання стоїть у тому, "як і коли окупанти тікатимуть" з Правобережжя і скільки у Кремлі готові віддати своїх військовослужбовців "на жертвоприношення, щоб утримувати цю територію якомога довше".
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Росія готується до "вуличних боїв" у Херсоні: що відомо
- Окупанти готуються до битви за Херсон і не готові так просто залишати окуповане місто. Вони справді переправляють частину військ на лівий берег Дніпра, однак поки не збираються відступати.
- Депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань переконаний, що через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде.
- Військовий оглядач Денис Попович вважає, що попри те, що окупанти проводять евакуацію і ведуть інформаційну підготовку до "жесту доброї волі", вони, ймовірно, готові обороняти місто від наступу ЗСУ.
- ЗСУ, схоже, намагаються уникнути вуличних боїв у Херсоні, адже це дуже небезпечно і для військових, і для цивільних, і для інфраструктури міста.
- Водночас на Заході прогнозують близьке звільнення Херсону. Так, видання Financial Times прогнозувало, що звільнення міста від окупації можливе вже до кінця цього місяця.
- Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця року.