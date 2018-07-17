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Реальні фото Xiaomi Mi Max 3 з’явились до офіційної презентації

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Реальні фото Xiaomi Mi Max 3
Реальні фото Xiaomi Mi Max 3 / Фото з соцмереж

Президент компанії Xiaomi Лінь Бінь оприлюднив реальні знімки смартфона Xiaomi Mi Max 3, який мають презентувати 19 липня. Фото розміщені у соціальній мережі Weibo.

Так, на першому фото ми бачимо Mi Max 3 у трьох кольорах: золотому, синьому і чорному.

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Xiaomi Mi Max 3

Реальні фото Xiaomi Mi Max 3

Як раніше було відомо, пристрій отримав 6,9-дюймовий та потужну батарею ємністю 5500 мАг. Пристрій отримає процесор Qualcomm Snapdragon 636.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 презентують 19 липня

На задній панелі розміщений сканер відбитків пальців. Mi Max 3 буде доступний у кількох модифікаціях: з 3 і 4 ГБ внутрішньої пам’яті та 32, 64 і 128 ГБ флеш-пам’яті.

Xiaomi Mi Max 3

Фото Xiaomi Mi Max 3 підтвердили чутки про характеристики

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Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 буде доступний у 3 кольорах

Xiaomi Mi Max 3

Ціна Xiaomi Mi Max 3 поки невідома

Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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