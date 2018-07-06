Назвали ціну смартфона Xiaomi Mi Mix 3: вартість моделей "кусається"

Оприлюднили нову інформацію про ціну безрамкового смартфона від Xiaomi – Mi Mix 3. Цього разу джерело повідомило ціну моделей – смартфон буде доступний у 6 модифікаціях.

Про це повідомляє AndroidPure.

Так, за даними інсайдерів, Xiaomi Mi Mix 3 може отримати датчик відбитків пальців, що буде розміщений на екрані. Також раніше з’явилась інформація, що смартфон отримає цікаве дизайнерське рішення щодо селфі-камери – вона буде розміщена на висувному модулі, як у смартфона Vivo Nex.

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Так може виглядати Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 буде доступний у двох модифікаціях. Перший матиме батарею на 3500 мА. З такою батареєю можна буде придбати 4 моделі:

6 ГБ оперативної + 64 ГБ вбудованої пам'яті – вартістю 510 (13 200 гривень); 6 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої пам’яті – 555 доларів (14 400 гривень); 8 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої пам’яті – 600 доларів (15 600 гривень); 8 ГБ оперативної + 256 ГБ внутрішньої пам’яті – 645 доларів (16 800 гривень).

Селфі-камера Xiaomi Mi Mix 3 буде висувною

Друга модифікація Xiaomi Mi Mix 3 матиме керамічний корпус та акумулятор на 4000 мА і доступна буде в таких версіях:

6 ГБ оперативної + 64 ГБ флеш-пам'яті – 660 доларів (17 100 гривень); 6 ГБ оперативної + 128 ГБ вбудованої пам'яті – 705 доларів (18 300 гривень); 8 ГБ оперативної пам'яті+ 128 ГБ флеш-пам'яті – 750 доларів (19 500 гривень); 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ флеш-пам'яті – 800 доларів (20 800 гривень).

Окрім того, Mi Mix 3 отримає спеціальну версію Ferrari edition. Про її ціну ще нічого не відомо, однак, найвірогідніше вона буде ще вищою.

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