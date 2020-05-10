Як працюватимуть перукарні та салони краси у Києві: основні правила і вимоги до клієнтів

Київська міська держадміністрація затвердила вимоги та правила для роботи перукарень і салонів краси, яким дозволено працювати з 11 травня. Зокрема, заклади повинні працювати тільки за попереднім записом і виконувати всі протиепідемічні заходи.

На першому етапі послаблення карантину у столиці зможуть працювати ті салони краси і перукарні, площа яких не перевищує 300 метрів квадратних. Про це інформує пресцентр КМДА.

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Правила роботи салонів краси і перукарень у Києві:

Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети з 11 травня у Києві працюватимуть лише за попереднім записом.

Заборонено надавати послуги без засобів захисту: одноразових масок і рукавичок (міняти після кожного робочого циклу).

Між місцями надання послуг повинна бути дистанція: для робочих місць паралельними рядами — 3 метри, для робочих місць по осі — 1,8 метра, для останнього робочого місця до стіни або іншої перешкоди — 0,7 метра.

Усі установи повинні дотримуватися загальних протиепідемічних вимог і правил дезінфекції: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація збору використаних масок і рукавичок для утилізації. Дезінфекція — кожні 2 години.

На входах повинні стояти санітайзери. Клієнтам повинні проводити термометрію, щоб не допускати осіб з ознаками ГРВІ.

Усередину допускаються люди з розрахунку не більше однієї особи на 10 метрів квадратних.

Відвідувачів потрібно пускати з інтервалом у 15 хвилин.

Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети мають поінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх вебсайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

Зверніть увагу! Рішення послабити карантин члени Кабміну одноголосно ухвалили на засіданні 4 травня. Воно набере чинності з 11 травня, а загалом карантин вже втретє продовжили, цього разу до 22 травня. Щоправда, у Києві, де фіксують досить потужний спалах COVID-19 не виключають, що якщо пом’якшення карантину негативно повпливає на епідеміологічну ситуацію, – обмеження знову можуть посилити.

Цікаво, що раніше подібні правила розробили у Львові. Але долю перукарень вирішуватимуть 12 травня через складну епідеміологічну ситуацію. Раніше мер Львова Андрій Садовий Андрій Садовий провів онлайн-зустріч з власниками перукарень та салонів краси, під час якої обговорили безпечні умови праці та дотримання вимог.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу