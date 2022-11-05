Росіяни готуються до оборони неподалік Херсона: фортифікаційні споруди видно зі супутника

Збройні Сили підступають до Херсона та змушують ворога готуватися до фінальних боїв за місто. Світлини зі супутника засвідчують, що окупанти планують укріпити оборону на правому березі.

Навряд російській армії вдасться втримати оборону на Херсонщині, оскільки українська армія оперативно ліквідовує загарбників. Однак зі слів аналітика Бенджаміна Пітте зрозуміло, що росіяни "старанно готуються" до масштабних військових зіткнень з українськими бійцями.

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Що видно на супутникових знімках

Нові оборонні лінії мали б допомогти російській армії поліпшити своє жалюгідне становище на фронті. Однак ворожу армію, вочевидь, уже нічого не врятує від поразки.

Росія готується втратити місто Херсон і весь лівий берег Дніпра. Зараз вони готуються до оборони правого берега річки,

– написав експерт Пітте у твітері.

Окрім того, він опублікував фотографії, зроблені зі супутника, що підтверджують його слова. Фортифікаційна лінія є досить довгою. Це підтверджує думку, що окупанти готуються до потужної атаки з боку Збройних Сил.

Підготовка окупантів до боїв за Херсон: дивіться світлини Бенджаміна Пітте

Чи вчинять росіяни "жест доброї волі" на Півдні України

Після відступу росіян з Київщини, Чернігівщини та Сумщини весною цього року може закрастися думка, що на Херсонщині буде схожа ситуація. Проте речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк переконана, що очікувати від загарбників добровільної "здачі" територій не варто.

Насправді російські солдати лише можуть створювати ілюзію "відходу", аби ввести в оману українську армію. Насправді ж реальність така, що окупанти готуються до боїв. У цьому також переконаний херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, ворожі солдати навіть переодягаються у цивільне, щоб дезорієнтувати українську армію.

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Проте "фокуси" російських загарбників не збивають ЗСУ з єдиноправильної тактики в цій ситуації. Наші військові продовжують поступово, впевнено та механічно знищувати райони зосередження окупантів на Півдні.

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