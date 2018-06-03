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Як музика розкриває ваш психотип: цікаві факти

572 Читать новость на русском
Музика розкриває психотип людини
Музика розкриває психотип людини / unsplash.com

Тип особистості можна точно визначити за музичними вподобаннями людини.

Таку заяву зробили психологи з Кембриджського університету спільно з колегами з США, передає Тelegraph.

Вони провели дослідження, у якому взяли участь понад 20 тисяч осіб віком від 22 років. Добровольці мали прослухати 25 незнайомих музичних уривків.

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За моделлю "великої п’ятірки", яка містить п’ять загальних рис людини (невротизм, відкритість, доброзичливість, екстраверсія та сумлінність), вони визначили, до яких психотипів належать слухачі.

via GIPHY

Екстраверти полюбляють акустичну, легку та розслабляючу музику. Особистості невротичного типу надають перевагу важким жанрам музики – від класичного року до електронної музики.

Свідомі люди, які люблять багато аналізувати та схильні дотримуватись ліберальних політичних поглядів, слухають блюз, класику та джаз.

Відкриті особистості, які високо цінують відкритість, люблять вивчати нові речі та нові враження, люблять витончену музику – вона повинна надихати, бути складною та динамічною.

А доброзичливий психотип надає перевагу таким стилям як R&B, хіп-хоп, поп-рок та подібні жанри. Музика може бути як сумною, так і веселою, повільною чи динамічною.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Музика Психологія Здоров'я Здорове життя дослідження
Джерело: 24 Канал
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