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      Як Путін збирається вибудовувати взаємини із Україною: у Кремлі дали відповідь

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      У Кремлі розповіли, як будуватимуть відносини з Україною після перемоги Зеленського
      У Кремлі розповіли, як будуватимуть відносини з Україною після перемоги Зеленського / Getty images

      Президент Російської Федерації Володимир Путін планує вибудовувати свої подальші взаємини із Україною, опираючись на заяви та дії майбутнього українського лідера Володимира Зеленського.

      Висновки про перспективи переговорів Путіна і Зеленського можна буде зробити тільки дочекавшись перших формулювань або дій з боку останнього. Таку заяву зробив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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      У будь-якому випадку президент Росії як людина, яка визначає зовнішню політику російської держави, в тому числі визначає вектор політики щодо України, саме на підставі конкретних заяв і дій Зеленського буде вибудовувати свою лінію спілкування з керівництвом України,
      – сказав він.

      Водночас, Пєсков не став відповідати на питання про те, як чинитиме Москва, якщо дії і слова президента Зеленського не влаштують РФ.

      "Ми вже говорили про те, що поки є багато білих плям в плані розуміння підходів обраного президента України до основних питань на порядку денному двосторонніх російсько-українських відносин", - зауважив Пєсков.

      Він також додав, що поки будь-які слова з цього приводу були б передчасні.

      Зазначимо, що Путін ще поки не привітав Зеленського із перемогою на президентських виборах. Очільник Кремля вирішив почекати перших кроків новообраного українського лідера. Також у Путіна наголосили, що поки ЦВК не оприлюднила офіційних підсумків.

      Скільки Кремль затягує зі своїми вітаннями:

      – Віктор Ющенко переміг 26 грудня 2004 року. Через 16 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК. Через 25 днів Верховний суд України ухвалив відповідне рішення – і тоді Володимир Путін привітав Ющенко із перемогою.

      – Віктор Янукович переміг у другому турі 7 лютого 2010 року. Вже через два дні Дмитро Медведєв привітав Януковича із "успіхом". Через 7 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК.

      – Петро Порошенко переміг у першому турі 25 травня 2014 року. Рішення ЦВК з’явилося через 8 днів. Кремль вперше назвав Порошенка Президентом через 18 днів. Офіційних вітань від Путіна так і не було.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Володимир Зеленський Україна – Росія
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