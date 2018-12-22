Як українські продукти потрапляють до окупованого Криму: розслідування

Журналісти програми "Крим. Реалії" привезли з окупованого Криму українські продукти та вирішили розібратися, чи законно ці товари продавати на анексованому півострові. Адже два роки тому торгівля з тимчасово окупованою територією зупинилася.

Журналісти привезли з окупованого Криму такі продукти: кабачкову ікру "Верес", гірчицю від "Торчин", два кетчупи "Чумак", мінеральну воду "Поляна квасова", пиво "Чернігівське", горілку "Козацька рада" та крем Миколаївської фабрики.

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Зокрема, горілка "Козацька рада" коштує 199, 99 рублів (85 гривень). На етикетці – російський акциз, а місце розливу – Білорусь. Компанія відповідати на камеру, як товар потрапив на півострів, відмовилася, натомість написала письмову відповідь.

Наша компанія не веде бізнес в Росії. Була спроба розливати для внутрішнього ринку і продавати і Білорусі, але проект зупинили у 2018 році, як безперспективний. Ймовірно, що незначна кількість продукції могла потрапити на територію інших країн нелегально,

– написали у листі.

Пиво "Чернігівське світле" коштує в окупованому Криму 45 рублів (19 гривень). На етикетці головний напис українською, проте всі вихідні відомості та навіть виробник – російські. Власники торгової марки спочатку погодилися на відео коментар, але при зустрічі говорити будь-що на камеру відмовилися.

Нам не відомо, як ця продукція з’явилася у продажу на території Криму. Вона могла потрапити до торгової мережі Криму в рамках операції роздрібної торгівлі, на що Компанія не має жодного впливу,

– написала пізніше листом компанія.

Як з'ясувалося, одразу 2 російські заводи мають ліцензію на "Чернігівське світле", тому розлив пива під українським брендом – абсолютно легально.

Компанія "Чумак", що виробляє кетчупи, на запит від журналістів прислав офіційного листа, у якому йдеться, що продукцію цієї фірми в анексований Крим не постачають, а от російські дистриб’ютори, які купують їхні товари, по суті, стають їх власниками і можуть торгувати ними будь-де.

На звороті упаковки кетчупу "Чумак" є наліпка, де зазначено, що імпортери продукції до Росії – компанія "Дакорт-Юг", але запити журналістів вони проігнорували, а в телефонній розмові при слові Крим секретар помітно нервує.



Розмова з секретарем компанії "Дакорт-Юг"

А американська гірчиця від "Торчин" коштує на півострові 69,99 рублів (29 гривень) та має український код виробництва. Власники бренду – компанія Nestle кажуть, що не знають, як гірчиця потрапила до окупованого Криму.

ТОВ "Нестле Україна" не веде жодної бізнес-діяльності на території півострову. Беручи це до уваги, нам не відомо, яким чином наш продукт міг потрапити на територію АР Крим,

– прислала у відповідь компанія.

Зазначимо, що торгівлю з Кримом регулюють два документи: Закон про вільну економічну зону Криму та Постанова про обмеження поставок на тимчасово окуповані території. І колізія в тому, що один нормативний акт дозволяє торгівлю з анексованими територіями, а інший – забороняє.

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Отже, з материкової України до Криму товар потрапляє здебільшого трьома шляхами: перший – підробка, другий – коли з материкової України товар вирушає до Росії чи іншої країн митного союзу і потім їде на територію окупованого Криму, третій – полягає в тому. Що Українські фірми надають свої ліцензії або франшизи і вже закордонні виробники самі вирішують, куди постачати товар.

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