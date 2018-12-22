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      Як українські продукти потрапляють до окупованого Криму: розслідування

      113 Читать новость на русском

      Журналісти програми "Крим. Реалії" привезли з окупованого Криму українські продукти та вирішили розібратися, чи законно ці товари продавати на анексованому півострові. Адже два роки тому торгівля з тимчасово окупованою територією зупинилася.

      Журналісти привезли з окупованого Криму такі продукти: кабачкову ікру "Верес", гірчицю від "Торчин", два кетчупи "Чумак", мінеральну воду "Поляна квасова", пиво "Чернігівське", горілку "Козацька рада" та крем Миколаївської фабрики.

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      Зокрема, горілка "Козацька рада" коштує 199, 99 рублів (85 гривень). На етикетці – російський акциз, а місце розливу – Білорусь. Компанія відповідати на камеру, як товар потрапив на півострів, відмовилася, натомість написала письмову відповідь.

      Наша компанія не веде бізнес в Росії. Була спроба розливати для внутрішнього ринку і продавати і Білорусі, але проект зупинили у 2018 році, як безперспективний. Ймовірно, що незначна кількість продукції могла потрапити на територію інших країн нелегально,
      – написали у листі.

      Пиво "Чернігівське світле" коштує в окупованому Криму 45 рублів (19 гривень). На етикетці головний напис українською, проте всі вихідні відомості та навіть виробник – російські. Власники торгової марки спочатку погодилися на відео коментар, але при зустрічі говорити будь-що на камеру відмовилися.

      Нам не відомо, як ця продукція з’явилася у продажу на території Криму. Вона могла потрапити до торгової мережі Криму в рамках операції роздрібної торгівлі, на що Компанія не має жодного впливу,
      – написала пізніше листом компанія.

      Як з'ясувалося, одразу 2 російські заводи мають ліцензію на "Чернігівське світле", тому розлив пива під українським брендом – абсолютно легально.

      Компанія "Чумак", що виробляє кетчупи, на запит від журналістів прислав офіційного листа, у якому йдеться, що продукцію цієї фірми в анексований Крим не постачають, а от російські дистриб’ютори, які купують їхні товари, по суті, стають їх власниками і можуть торгувати ними будь-де.

      На звороті упаковки кетчупу "Чумак" є наліпка, де зазначено, що імпортери продукції до Росії – компанія "Дакорт-Юг", але запити журналістів вони проігнорували, а в телефонній розмові при слові Крим секретар помітно нервує.

      Розмова з секретарем компанії
      Розмова з секретарем компанії "Дакорт-Юг"

      А американська гірчиця від "Торчин" коштує на півострові 69,99 рублів (29 гривень) та має український код виробництва. Власники бренду – компанія Nestle кажуть, що не знають, як гірчиця потрапила до окупованого Криму.

      ТОВ "Нестле Україна" не веде жодної бізнес-діяльності на території півострову. Беручи це до уваги, нам не відомо, яким чином наш продукт міг потрапити на територію АР Крим,
      – прислала у відповідь компанія.

      Зазначимо, що торгівлю з Кримом регулюють два документи: Закон про вільну економічну зону Криму та Постанова про обмеження поставок на тимчасово окуповані території. І колізія в тому, що один нормативний акт дозволяє торгівлю з анексованими територіями, а інший – забороняє.

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      Отже, з материкової України до Криму товар потрапляє здебільшого трьома шляхами: перший – підробка, другий – коли з материкової України товар вирушає до Росії чи іншої країн митного союзу і потім їде на територію окупованого Криму, третій – полягає в тому. Що Українські фірми надають свої ліцензії або франшизи і вже закордонні виробники самі вирішують, куди постачати товар.

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:00. Не пропустіть!

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини Криму Анексія Криму Компанії і ринки Бізнес
      Джерело: 24 канал
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