12:24
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як українцям пережити економічну кризу: думка експерта

      - Читать новость на русском
      Економічна криза в Україні / 24 канал

      Світ входить у фазу економічної кризи через коронавірус. Вона вже є і в Україні та негативно впливає на бізнес й фінанси кожного українця. Це не перша глибока економічна криза, тому країна її переживе.

      Проте її наслідки можуть бути значно більшими, ніж у попередніх роках. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив банкір та економіст Володимир Лавренчук.

      Цікаво Як у європейських країнах рятують економіку в умовах пандемії: відео

      За його словами, без матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, яких в Україні більшість, не обійтися. Це роблять навіть у заможних країнах. Експерт також сподівається на міжнародні запозичення.

      Пережити кризу, окрім зовнішніх запозичень, іншого шляху немає. На щастя, є певні сигнали від прийнятих законів і перспективи укладання угоди з МВФ на отримання фінансової допомоги,
      – переконаний Лавренчук.

      Він також додав, якщо ми не зробимо реструктуризацію економіки в напрямку її більшої продуктивності та ефективності, то доведеться дуже довго виходити з цієї кризи і виплачувати борги.

      Що відомо про допомогу МВФ?Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.

      У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєкт.

      У ніч на 31 березня 2020 року нардепи проголосували за закон про ринок землі.

      "Якщо ми наберемося боргів і прийдемо цю кризу, нам вже сьогодні треба говорити про стратегію держави для того, щоб через 1,5 – 2 роки ми змогли ці борги погасити і підтримувати рівень життя", – заявив Лавренчук.

      Економічні кризи в Україні
      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Банкір зазначив, що Україні все одно не уникнути економічної кризи, яка потребує надзвичайних заходів та підтримки. І навіть без карантину вплив на українську економіку буде дуже негативний від зміни зовнішніх ринків, оскільки падають ціни на експорт і країни будуть зменшувати купівлю наших товарів.

      До теми Кредит від МВФ: чи достатньо цього, щоб врятувати економіку України

      Також, за словами експерта, існують перепони з еміграції трудових ресурсів, тому що економіку України частково підтримували й перекази українських трудових мігрантів.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Законодавство Ринок землі Бюджет 2020 Гроші Світова криза 2020 Транш МВФ МВФ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Статті 5478
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3180
      сьогодні , 07:44 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 3321
      сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
      Статті 19140
      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 164049
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3155
      сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      Новини шоу-бізнесу 95273
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 139063
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Смертельний відпочинок в Криму
      Віталій Портников
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      1 квітня , 11:30 Чому важлива самоізоляція, якщо є підозра на коронавірус та як це правильно зробити
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук