Які у Путіна плани на Донбас і до чого тут російська криза: пояснення експерта

Російський лідер Володимир Путін наразі обрав вичікувальну позицію. Однак ризик ескалації на Донбасі існує – його можуть підживити розколи всередині Росії.

Путін хотів би піти з України на прийнятних для себе умовах, розповів експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, пише "Главред".

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Однак до відповіді на світову кризу Путін не готовий. За словами експерта, усе це призведе до все нових і нових розколів всередині Росії. Це, зі свого боку, буде підштовхувати російського президента бути агресивним на зовнішньополітичних майданчиках, щоб переключити увагу росіян з внутрішніх проблем.

Експерт наголошує – Росія "впевнено вповзає у свою велику кризу". Так, рейтинги Путіна падають, довіра до уряду впало вже давно.

Схоже, Росія після 2020 року, як кажуть російські експерти – у в 2022-2024 роках, зіткнеться з серйозним масштабною кризою. Вона буде відчувати брак ресурсів і безліч інших проблем,

– сказав Романенко.

Однак, на думку експерта, внутрішня криза у Росії не обов’язково може стати полегшенням для українців.

"Навпаки, це може зробити Росію більш агресивною, ніж вона є сьогодні, що може спричинити за собою створення нових проблем для нас", – зазначив він.

Рейтинги Путіна і справді стрімко падають. Так, результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчить про те, що рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум. За перші 15 років роботи Путіна його мінімальний рейтинг був у березні 2005 року – на тлі монетизації пільг.