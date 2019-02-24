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      Які у Путіна плани на Донбас і до чого тут російська криза: пояснення експерта

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      Які у Путіна плани на Донбас і до чого тут російська криза: пояснення експерта
      / Фото з відкритих джерел

      Російський лідер Володимир Путін наразі обрав вичікувальну позицію. Однак ризик ескалації на Донбасі існує – його можуть підживити розколи всередині Росії.

      Путін хотів би піти з України на прийнятних для себе умовах, розповів експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, пише "Главред".

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      Однак до відповіді на світову кризу Путін не готовий. За словами експерта, усе це призведе до все нових і нових розколів всередині Росії. Це, зі свого боку, буде підштовхувати російського президента бути агресивним на зовнішньополітичних майданчиках, щоб переключити увагу росіян з внутрішніх проблем.

      Експерт наголошує – Росія "впевнено вповзає у свою велику кризу". Так, рейтинги Путіна падають, довіра до уряду впало вже давно.

      Схоже, Росія після 2020 року, як кажуть російські експерти – у в 2022-2024 роках, зіткнеться з серйозним масштабною кризою. Вона буде відчувати брак ресурсів і безліч інших проблем,
      – сказав Романенко.

      Однак, на думку експерта, внутрішня криза у Росії не обов’язково може стати полегшенням для українців.

      "Навпаки, це може зробити Росію більш агресивною, ніж вона є сьогодні, що може спричинити за собою створення нових проблем для нас", – зазначив він.

      Рейтинги Путіна і справді стрімко падають. Так, результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки свідчить про те, що рейтинг довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до 33,4%. Це історичний мінімум. За перші 15 років роботи Путіна його мінімальний рейтинг був у березні 2005 року – на тлі монетизації пільг.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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