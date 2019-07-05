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      Які умови в СІЗО, де утримують полонених українських моряків, і що вони їдять

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      Полонені українські моряки на одному з судових засідань у Москві
      Полонені українські моряки на одному з судових засідань у Москві / Getty Images

      Всі полонені українські моряки перебувають у слідчому ізоляторі "Лефортово" – досить специфічній в’язниці суворого режиму. Але побутові умови там кращі, аніж в середньому по Росії.

      Моряків утримують у двомісних камерах: всіх окремо. Тобто між собою вони не спілкуються і бачаться лише на судах, коли їх приводять туди четвірками, розповів в інтерв’ю 24 каналу член групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов.

      Читайте також: Досі є осколки скла в ранах: адвокат полонених українських моряків розповів про їхнє здоров’я

      У кожній камері моряків є холодильник, телевізор, тобто вони стежать за новинами. Полонені можуть замовляти книги з бібліотеки – 2 книжки раз на 10 днів.

      "Вони спілкуються з адвокатами, з консулами і дізнаються останні новини з дому. Хлопці чудово орієнтуються в тому, що відбувається назовні – які дії вживає для їхнього звільнення українська влада та міжнародна спільнота", – розповів адвокат.

      Волонтери забезпечують моряків необхідними продуктами і речами на зібрані людьми гроші. Так, раз на 2 тижні для моряків збирають по 300 кілограмів продуктів. Кожна передача полоненим обходиться у понад тисячу євро.Тим не менш, їм збирають продукти, які, по-перше, дозволені у СІЗО, адже не кожен продукт можна передати в СІЗО.

      По-друге, ми взаємодіємо з волонтерами, і вони збирають індивідуальні передачі. Ось, наприклад, хтось із моряків каже: "Мені хочеться солодкого побільше". То йому у передачу, звісно, дають більше солодкого. Хтось фрукти хоче і так далі… Тому у плані харчування вони забезпечені усім необхідним,
      – наголосив Полозов.

      Читайте повне інтерв’ю з Полозовим про те, які шанси на звільнення українських моряків з полону

      Як українських моряків захопили в російський полон? Усе сталося, коли російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Того дня українські моряки планово прямували до порту Маріуполя. 3 їхні судна були обстріляні та захоплені росіянами ("Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу") і 3 українських моряків зазнали поранень. У полон росіяни взяли всіх 24 українських моряків.

      Суд окупованого Криму арештував усіх цих українців, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви. Проте 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення про те, що Росія повинна протягом місяця звільнити українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього так і не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ гарантуватиме їхнє кримінальне переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.

      усі полонені українські моряки імена фото

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      Теги: Новини України Україна – Росія Українські моряки в полоні СІЗО Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Волонтери
      Джерело: 24 канал
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