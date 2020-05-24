Який сценарій шукає команда Зеленського та скандал із Болгарією – відео тижня

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Як минув рік президента Зеленського

Уже рік Володимир Зеленський сам працює з тим, за що критикував попередників з реформами. На думку політолога Тараса Семенюка, він швидко вчиться, і в цьому плані помітно певний прогрес. Натомість, політолог Володимир Фесенко вважає, що попри поштовх вперед, Зеленський все ж почав грузнути в проблемах.

Дивіться відео: який сценарій шукає команда Зеленського

Чому сусіди прагнуть вчити Україну

Болгарія висловила претензії щодо територіального поділу Болградського району Одещини і навіть ухвалила декларацію щодо захисту етнічних болгар, які там проживають. Мовляв, ті ризикують втратити національну самобутність. Декларацію направили в Україну. Наші дипломати вважають неприпустимим втручання іншої держави у внутрішню політику.

Дивіться відео: що відомо про скандал з Болгарією

Як українці живуть без громадського транспорту

Після першого послаблення карантину і запуску низки підприємств українці потрапили в халепу, адже дістатись на роботу майже неможливо. Якщо йти пішки не варіант, то декому аби доїхати навіть по спецперепустці треба витратити півдня. І не лише через пересадки, а й затори, які заполонили міста і столицю зокрема.

Дивіться відео: як добираються українці громадським транспортом під час карантину

Як працюють непродовольчі ринки під час карантину

З 19 травня в Україні запрацювали речові ринки. Відповідне рішення Кабмін ухвалив ще 14 травня. Однак через коронавірус підприємці змушені звикати до роботи в нових умовах.

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Метро готують до відкриття

З 25 травня уряд дозволив запрацювати метрополітену. Адже під час першої хвилі послаблення карантину без підземки Київ, наприклад, став у величезних заторах.

Дивіться відео: як метро у 3-х українських містах готуються до повернення пасажирів