"Вундерваффе" путіна, – військовий експерт сказав, яку загрозу несе російська ракета "Кинджал"

Російські окупанти 7 серпня використали гіперзвукові ракети "Кинджал" для удару по Вінниччині. Це найновіший вид, що має на озброєнні країна-агресорка.

В ефірі 24 каналу військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив, що головна особливість "Кинджалу" – величезна швидкість.

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За його словами, відносно розробки насправді більше туману, ніж реальних даних.

Вона (ракета "Кинджал" – 24 канал) відноситься до так званого "вундерваффе" путіна. Тобто така чудо-зброя, як у Третього рейху, тому її реальні характеристики вкрай туманні. Відомі лише якісь обірвані дані, які доволі часто різняться від джерела до джерела,

– повідомив Олег Катков.

"Якщо брати посередньо, – вона твердопаливна та підіймається літаком на висоту понад 10 кілометрів. Летить по такій квазібалістичній траєкторії, розганяючись на швидкість до 4 кілометрів за секунду. Це максимальна її швидкість", – розповів Олег Катков.

Він додав, що невідома точно дальність скільки пролітає ракета. Оціночно, якщо брати верифікований удар по Вінницькій області, що підтверджено Повітряними силами України, можливо, понад 500 кілометрів.

Виходить, що вона цю дистанцію долає просто за лічені секунди. Й після цього починається падіння на ціль, як у балістичної ракети,

– повідомив Олег Катков.

Чи можна перехопити

"Перехоплення балістичних ракет – це астрономічне завдання. Для цього необхідні спеціалізовані протиракетні комплекси, яких немає на озброєнні в Україн", – акцентував військовий експерт.

Він навів приклад, що одна батарея протиракетного комплексу Patriot коштує близько 1 мільярда доларів. Спеціалізований комплекс THAAD, який призначений для перехоплення саме балістичних ракет, один коштує 2 мільярди доларів. Це астрономічні кошти й на цю зброю величезна черга на роки.

Тобто перехоплювання балістичних ракет – це надскладна задача. Якщо вона наявними засобами протиповітряної оборони ЗСУ вирішується, то це фантастика. Адже ці комплекси не призначені для цього,

– розповів Олег Катков.

В чому проблема "Кинджалу"

За словами військового експерта, навіть, якщо ракету помітили на радарах й дали сигнал повітряної тривоги, то залишається дуже мало часу для того, щоб добігти до укриття. Це у випадку, якщо одразу після того, як почули сигнал повітряної тривоги, одразу схопили тривожний рюкзак й побігли в бомбосховище. Проте всі розуміємо, що за стільки місяців війни люди часто ігнорують сигнали повітряної тривоги.

Дивіться відео про російську ракету "Кинджал":

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