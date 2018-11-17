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      Янукович, Азаров, Захарченко: як живуть і чим займаються зрадники після втечі з України

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      Віталій Захарченко, Микола Азаров та Віктор Янукович кілька років тому ще були у владі, а в лютому 2014 стрімголов тікали з України. Саме на їхніх плечах тягар тисяч смертей, але вони і досі живуть – у дорогих маєтках, на широку ногу, і витрачаючи те, що вкрали в українців. До річниці початку Революції гідності 24 канал продовжує розповідати про здобутки, втрати, героїв та антигероїв Майдану.

      Про те, що у колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка справи йдуть добре – не складно дізнатися з російських випусків новин. Саме там він став популярним гостем після втечі з України.

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      Живе Віталій Захарченко в самій Москві. У нього нова "родіна мать" – його паспорт тепер прикрашає двоголовий птах. Наразі ж він є членом експертної ради комітету Держдуми та займається благодійністю для "правоохоронців, які постраждали на Майдані".

      Знаю, що він точно консультує Раду безпеки Росії і має відношення до розвідувальної діяльності. Завдання Захарченка – працювати в інтересах Кремля на українських виборах, як парламентських, так і президентських. Надавати медіа підтримку, фінансову тощо,
      – зауважив політолог Тарас Березовець.

      За інсайдерською інформацією, Захарченко таки має справи на території України: йому приписують один з політичних проектів – "Партія Миру", лідером якого нещодавно став Вадим Новинський.

      Захарченко
      Віталій Захарченко і далі активно "працює" як у Росії, так і в Україні

      Про "фашистів-бендерівців", громадянську війну в Україні та захоплення влади підтакує Захарченку на кремлівських каналах і його колишній соратник Микола Азаров. Екс-прем'єр-міністр організував навіть цілий "Комітет по спасєнію України". Але поки рятувати Микола Янович нікого не поспішає.


      "Киев захвачен. В Киеве наших нет", – Микола Азаров

      Натомість тихенько відсиджується у своєму новому маєтку на Рубльовці. Там, серед путінських слуг, він пише книги з гучними назвами "Украина на распутье", "Уроки майдана. Украина после переворота". Кремль утримує його на випадок широкомасштабної війни з Україною.


      Кажуть, Віктор Янукович не зміг змиритися з втратою становища "царя"

      Рідше за своїх колег в об'єктиви камер потрапляє шеф колишніх регіоналів Віктор Янукович. Чи то через постійні ляпи на екрані, чи то через погане самопочуття. Кажуть, заливає очі оковитою і намагається поводити себе як "царь". Янукович сьогодні потрібен Кремлю, щоб читати з листочка, що йому напишуть.

      Його і його старшого сина фінансово витрусили і роздягнули російські спецслужби. Путін їм дозволив це зробити і вони вищипали з нього все, що могли – за те, що не видали Україні. Хоч значну частину своїх грошей Янукович вивів у інші країни, зокрема у Гонконг,
      – пояснив Березовець.

      Говорити те, що потрібно – ось головна їхня плата Путіну за притулок у Росії. Між собою, кажуть експерти, вони пересварилися ще у далекому 2014 і досі не розмовляють. Часом їх таємно відвідують колишні однопартійці з України, але і ті оминають самотнього Януковича.

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      Попри ціну, яку українці платили і платять через них, ті й досі плекають надію повернутись. Щоправда, чекають на них хіба за ґратами.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Євромайдан Віктор Янукович Микола Азаров Віталій Захарченко
      Джерело: 24 канал
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