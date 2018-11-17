Янукович, Азаров, Захарченко: як живуть і чим займаються зрадники після втечі з України

Віталій Захарченко, Микола Азаров та Віктор Янукович кілька років тому ще були у владі, а в лютому 2014 стрімголов тікали з України. Саме на їхніх плечах тягар тисяч смертей, але вони і досі живуть – у дорогих маєтках, на широку ногу, і витрачаючи те, що вкрали в українців. До річниці початку Революції гідності 24 канал продовжує розповідати про здобутки, втрати, героїв та антигероїв Майдану.

Про те, що у колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка справи йдуть добре – не складно дізнатися з російських випусків новин. Саме там він став популярним гостем після втечі з України.

Читайте також: Звідки стріляв затриманий снайпер з Майдану: з'явилися нові подробиці про трагічні події 2014-го

Живе Віталій Захарченко в самій Москві. У нього нова "родіна мать" – його паспорт тепер прикрашає двоголовий птах. Наразі ж він є членом експертної ради комітету Держдуми та займається благодійністю для "правоохоронців, які постраждали на Майдані".

Знаю, що він точно консультує Раду безпеки Росії і має відношення до розвідувальної діяльності. Завдання Захарченка – працювати в інтересах Кремля на українських виборах, як парламентських, так і президентських. Надавати медіа підтримку, фінансову тощо,

– зауважив політолог Тарас Березовець.

За інсайдерською інформацією, Захарченко таки має справи на території України: йому приписують один з політичних проектів – "Партія Миру", лідером якого нещодавно став Вадим Новинський.



Віталій Захарченко і далі активно "працює" як у Росії, так і в Україні

Про "фашистів-бендерівців", громадянську війну в Україні та захоплення влади підтакує Захарченку на кремлівських каналах і його колишній соратник Микола Азаров. Екс-прем'єр-міністр організував навіть цілий "Комітет по спасєнію України". Але поки рятувати Микола Янович нікого не поспішає.



"Киев захвачен. В Киеве наших нет", – Микола Азаров

Натомість тихенько відсиджується у своєму новому маєтку на Рубльовці. Там, серед путінських слуг, він пише книги з гучними назвами "Украина на распутье", "Уроки майдана. Украина после переворота". Кремль утримує його на випадок широкомасштабної війни з Україною.



Кажуть, Віктор Янукович не зміг змиритися з втратою становища "царя"

Рідше за своїх колег в об'єктиви камер потрапляє шеф колишніх регіоналів Віктор Янукович. Чи то через постійні ляпи на екрані, чи то через погане самопочуття. Кажуть, заливає очі оковитою і намагається поводити себе як "царь". Янукович сьогодні потрібен Кремлю, щоб читати з листочка, що йому напишуть.

Його і його старшого сина фінансово витрусили і роздягнули російські спецслужби. Путін їм дозволив це зробити і вони вищипали з нього все, що могли – за те, що не видали Україні. Хоч значну частину своїх грошей Янукович вивів у інші країни, зокрема у Гонконг,

– пояснив Березовець.

Говорити те, що потрібно – ось головна їхня плата Путіну за притулок у Росії. Між собою, кажуть експерти, вони пересварилися ще у далекому 2014 і досі не розмовляють. Часом їх таємно відвідують колишні однопартійці з України, але і ті оминають самотнього Януковича.

Читайте також: На варті справедливості: адвокати родин Небесної Сотні розповіли про хід розслідування

Попри ціну, яку українці платили і платять через них, ті й досі плекають надію повернутись. Щоправда, чекають на них хіба за ґратами.