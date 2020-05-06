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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Яйця, вода, бургери і навіть свиняча кров: що українці замовляють під час карантину

      - Читать новость на русском
      Що українці замовляють під час карантину
      Що українці замовляють під час карантину / epravda.com.ua

      Від початку карантину кількість користувачів, які вперше замовили доставку у додатку Glovo, зросла вдвічі. Найбільше замовляють яйця, воду та бургери. Найактивніший користувач сервісу за час дії обмежень зробив 155 замовлень. Найоринігальніше замовлення – свиняча кров.

      У компанії доставки Glovo проаналізували, що та скільки українців замовляють під час карантину, пише Itc.ua.

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      Яка статистика замовлень

      • З гаджетів на IOS замовлення зробили 39% клієнтів, на Android – 61%.
      • Користувачі на IOS за місяць роблять на одне замовлення більше, ніж клієнти на Android. Середній чек замовлень у користувачів на IOS вищий на 5.
      • Від 16 березня по 29 квітня, кількість замовлень у категорії "Супермаркети" зросла на 40%, в "Аптеки" – на 35%. Середній чек тут зріс на 25%.
      • Найпопулярніші товари з супермаркетів – яйця, негазована вода, овочі, яблука та банани, серед алкоголю – пиво та вино. Із ресторанів кур'єри Glovo найчастіше доставляли бургери, салати, азійські страви.
      • Найвищий чек – 5 132 гривень, а найменший – 2 гривень (вартість порції соєвого соусу).
      • Найнезвичніше замовлення – 4 літрів свинячої крові з особливим коментарем "без грудочок" і тест на визначення коронавірусу.
      • Найактивніший користувач Glovo під час карантину зробив 155 замовлень.
      • Безготівкові розрахунки зросли на 55%.

      що українці замовляли

      Що відомо про замовлення українців під час карантину / Фото Glovo

      що замовляли українці
      Деталі про замовлені товари / Фото Glovo

      Що таке Glovo?Іспанський сервіс доставки через мобільний додаток. Станом на 2019 компанія працює у понад 170 містах, 24 країнах. З сервісом співпрацює понад 25 тисяч кур’єрів. 

      В Україні Glovo розпочав роботу в жовтні 2018 року і вже представлений в Києві, частково в Київській області (Вишневе і Софіївська Борщагівка), і ще в 15-ти містах – Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах.

      Що відомо про карантин в Україні

      • Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.
      • Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.
      • Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації. 

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гроші Ліки Продукти
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