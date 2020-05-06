Що українці замовляють під час карантину

Від початку карантину кількість користувачів, які вперше замовили доставку у додатку Glovo, зросла вдвічі. Найбільше замовляють яйця, воду та бургери. Найактивніший користувач сервісу за час дії обмежень зробив 155 замовлень. Найоринігальніше замовлення – свиняча кров.

У компанії доставки Glovo проаналізували, що та скільки українців замовляють під час карантину, пише Itc.ua.

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Яка статистика замовлень

З гаджетів на IOS замовлення зробили 39% клієнтів, на Android – 61%.

замовлення зробили 39% клієнтів, – 61%. Користувачі на IOS за місяць роблять на одне замовлення більше, ніж клієнти на Android. Середній чек замовлень у користувачів на IOS вищий на 5.

Від 16 березня по 29 квітня, кількість замовлень у категорії "Супермаркети" зросла на 40%, в "Аптеки" – на 35%. Середній чек тут зріс на 25%.

зросла на 40%, в – на 35%. Середній чек тут зріс на 25%. Найпопулярніші товари з супермаркетів – яйця, негазована вода, овочі, яблука та банани, серед алкоголю – пиво та вино. Із ресторанів кур'єри Glovo найчастіше доставляли бургери, салати, азійські страви.

– яйця, негазована вода, овочі, яблука та банани, серед алкоголю – пиво та вино. кур'єри Glovo найчастіше доставляли бургери, салати, азійські страви. Найвищий чек – 5 132 гривень, а найменший – 2 гривень (вартість порції соєвого соусу).

– 5 132 гривень, а – 2 гривень (вартість порції соєвого соусу). Найнезвичніше замовлення – 4 літрів свинячої крові з особливим коментарем "без грудочок" і тест на визначення коронавірусу.

– 4 літрів свинячої крові з особливим коментарем "без грудочок" і тест на визначення коронавірусу. Найактивніший користувач Glovo під час карантину зробив 155 замовлень.

Glovo під час карантину зробив 155 замовлень. Безготівкові розрахунки зросли на 55%.

Що відомо про замовлення українців під час карантину / Фото Glovo



Деталі про замовлені товари / Фото Glovo

Що таке Glovo?Іспанський сервіс доставки через мобільний додаток. Станом на 2019 компанія працює у понад 170 містах, 24 країнах. З сервісом співпрацює понад 25 тисяч кур’єрів.



В Україні Glovo розпочав роботу в жовтні 2018 року і вже представлений в Києві, частково в Київській області (Вишневе і Софіївська Борщагівка), і ще в 15-ти містах – Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах.

Що відомо про карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин запровадили 12 березня. Згодом його двічі продовжували – наразі обмеження діють до 22 травня.

Уже з 11 травня карантин почнуть послаблювати.

Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу країни з карантину. Однак їхні дати невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу