ЄС готує санкції, але вони не стосуватимуться "Північного потоку-2", – глава МЗС Австрії

Євросоюз готує новий пакет санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Однак вони не стосуватимуться ні газу, ні "Північного потоку-2".

Про це міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг розповів в інтерв'ю.

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Шалленберг констатував, що Європа певною мірою залежить від енергії з Росії.

Ми не зможемо змінити це відразу, якщо ми хочемо отримувати тепло та електрику,

– пояснив позицію Євросоюзу австрійський міністр.

Він наголосив, що ЄС готовий до діалогу з Росією на рівних, але за ескалації конфлікту з Україною Брюссель дасть швидку відповідь – великі економічні санкції.

Водночас Володимир Зеленський закликав партнерів до негайного запровадження санкцій проти Росії. Адже чекати на ескалацію – неправильна та недієва стратегія.

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