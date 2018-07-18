ЄС оштрафував Google на рекордну суму

Антимонопольні органи Євросоюзу можуть оштрафувати Google на 4,3 мільярди євро (близько 5 мільярдів доларів) за монопольне становище компанії на ринку мобільних додатків для операційної системи Android.

Рішення офіційно оголосять сьогодні, 18 липня, повідомляють Politico, AFP та Bloomberg.

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Цей штраф може бути найбільшим за всю історію та рівним за розміром щорічним внескам Нідерландів до бюджету ЄС.

Як вважає Єврокомісія, Google використовував Android, який є безкоштовною операційною системою та встановлений на три чверті європейських смартфонів, щоб несправедливо посилити свою присутність у онлайн-пошуку серед конкурентів.

В Єврокомісії також вказали, що зв'язки компанії з деякими найбільшими в світі виробниками телефонів, включаючи контракти, які вимагали від них попереднього встановлення пошуковика і веб-браузера Google, також перешкоджали вибору споживача та підривали конкуренцію.

Незважаючи на рекордний розмір штрафу, компанія Alphabet, якій і належить Google, заробляє стільки ж грошей за 16 днів.

У 2017 році Єврокомісія оштрафувала Google на €2,4 млрд за те, що компанія надавала найкращі умови на платформі для своїх товарів у порівнянні з конкурентами.

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