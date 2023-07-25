Син у Москві, сам – на Мальдівах: що відомо про "слугу" Арістова, якому загрожує втрата мандата

Народного обранця від "Слуги народу" Юрія Арістова журналісти запідозрили у "дипломатичній місії" на Мальдівські острови. Також він відомий тим, що не підтримав звільнення з посади уже колишнього міністра МВС Арсена Авакова, а його син відвідував Москву.

Голова фракції "Слуг" Давид Арахамія анонсував призупинення членства Арістова у парламентській політичній силі через його можливу поїздку на Мальдіви. Разом з тим він може залишитись взагалі без депутатського мандату. Усе, що відомо про політичну діяльність нардепа, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як Арістов став депутатом і не продав бізнес

У 2019 році Юрій Арістов вперше став депутатом, увійшовши до IX скликання Верховної Ради. У списку партії він був під номером 42, хоча не був її членом. Цікаво, що досі він безпартійний.

До походу в політику Арістов був бізнесменом – бенефіціаром компаній, які пов'язують з ІТ-технологіями, будівництвом, імпортом живих морепродуктів та охолодженої риби.

За допомогою аналітичного сервісу YouControl 24 Канал встановив, що після того, як Арістов став нардепом, він не продав свій бізнес, а переписав його на родичів.



Компанії, які пов'язують з Арістовим / Скриншот 24 Каналу (зі сервісу YouControl)

Робота у парламенті: жодного запиту за "роки діяльності"

Як пише рух "Чесно", за роки роботи в парламенті обранець не написав жодного депутатського запиту.



Арістов не написав жодного депутатського запиту / Скриншот 24 Каналу

Водночас тривалий час до 2021 року він був головою бюджетного комітету – допоки не втратив над ним контроль. У своєму матеріалі журналісти Bihus.info зазначили, що більшість членів комітету перейшли до групи народного депутата Олександра Трухіна.

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У грудні 2022 року Юрія Арістова обрали заступником голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Зашквари" обранця: порушення локдауну, підтримка Авакова

Відомо, що Арістов не підтримав звільнення з посади одіозного екскерівника Міністерва внутрішніх справ Арсена Авакова.

Окрім того, наприкінці 2022 року він голосував "за" містобудівну реформу. На думку активістів, ця ініціатива відстоює лише інтереси забудовників, адже нівелює вплив громадян на відбудову України.

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Центр протидії корупції станом на лютий 2022 року зафіксував, що щонайменше по 17 "маркерних питаннях" позиція Арістова була сумнівною.

Коли був суворий карантин через Covid-19 Юрій Арістов відвідував ресторани столиці. Тоді він ще був головою бюджетного комітету.

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Син нардепа: "любитель" Москви та Мєдвєдєва

Син політика після початку війни на Сході у 2019 році відвідував Москву, фотографувався на фоні Кремля, а також у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" стежив за сторінкою колишнього президента Росії Мєдвєдєва.

Варто сказати, що після початку повномасштабного вторгнення російський політик остаточно втратив здоровий глузд та мріє про захоплення Майдану Незалежності в Києві, погрожуючи час від часу українцям.

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Після розголосу в мережі дописи сина Арістова Артема з його поїздки у столицю ворожої держави – зникли. Однак слід сказати, що він був героєм ще одного скандалу, коли ганяв по Києву на швидкості у 140 кілометрів на годину.