З розірванням Договору про дружбу жоден суд не зніме з РФ визначення агресора, – Огризко

На переконання колишнього очільника МЗС України Володимира Огризка, розірвати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між РФ і Україною треба було давно – як і дипломатичні стосунки з Росією і вийти з усіх так званих "есендешних" угод. Краще пізніше, ніж ніколи.

Про це колишній глава зовнішньополітичного відомства розповів у коментарі сайту "24".

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За словами дипломата, розрив цього договору нічим не загрожує Україні. Адже Росія сама його порушила, анексувавши Крим і розпочавши війну на Донбасі. І це означає, що відповідальність за його порушення лежить на російській стороні. Тут, наголошує Огризко, не може бути іншого правового трактування. Росія була, є і залишатиметься агресором. Це прописано в резолюції Генасамблеї ООН.

З розірванням Договору про дружбу з Росією жоден суд не зніме з РФ визначення агресора, так як це вже зафіксовано в резолюції Генасамблеї ООН. Але це означатиме, що ми не дуримо ні себе, ні світ формулюваннями про "вічне партнерство". В цьому договорі обидві сторони називають одна одну стратегічними партнерами. Якщо ми стратегічні партнери, то тоді звідки агресія і війна? Це не вплине на дії Путіна, він його уже порушив. Дзеркало розбите, то в чому тоді загроза? Путін його двічі порушуватиме?

– підкреслив Володимир Огризко.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Російською Федерацією і Україною слід розірвати через грубе порушення Росією його основних положень. При цьому заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль вважає, що в нових реаліях відносин з Росією Україна повинна прийти до укладення подібного договору нового формату для вирішення спорів між країнами.

Що таке Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією? Угода між Україною і Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним.



Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією і початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.