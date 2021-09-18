За яких умов Путін зустрінеться із Зеленським: ключовий момент

Президент Росії Володимир Путін не піде на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо за це він нічого не отримає. Російському очільнику навпаки потрібна консолідація після виборів у Держдуму.

І він буде послідовно переслідувати цю лінію. Про це сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі 24 каналу.

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"Путін намагатиметься грати"

За словами Павла Клімкіна, є питання, які можна обговорювати лише з президентом Росії. І йдеться не тільки про окупацію Криму та Донбасу, де "Путін намагатиметься грати та говорити, що він все готовий обговорювати лише у Нормандському форматі, а про Крим не готовий розмовляти взагалі".

Це питання, наприклад, постачання туркменського газу, що можливо тільки через території Росії, й це фактично буде російський газ. Це можуть бути й інші економічні теми.

Насправді я не бачу на сьогодні жодного бажання і готовності з боку Путіна йти хоча б на компроміс у питаннях безпеки. Він буде грати далі й підвищувати ставки, оточувати нас, в тому числі й з території Білорусі. Але питання, які стосуються газу та енергоносіїв – так, вони можуть лунати,

– зазначив Клімкін.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін / Фото Збруч

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