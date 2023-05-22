ЗАЕС через обстріли переходить у режим блекауту: є загроза аварії з радіаційними наслідками

На Запорізькій АЕС знову оголосили блекаут. Російські загарбники вкотре ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу.

22 травня терористи вкотре обстріляли ЗАЕС. Через це відключилась остання високовольтна лінія передач.

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ЗАЕС переходить в режим блекауту

У ніч на 22 травня внаслідок терористичного обстрілу о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Вже всьоме з початку окупації російськими терористами української станції ЗАЕС переходить в режим блекауту,

– заявили в Енергоатомі.

Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на 10 діб.

Енергетики попередили: у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару", – підкреслили в Енергоатомі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив, що через російські обстріли знову знеструмлено ЗАЕС.

Знову нічна масована терористична атака на Україну! Через обстріл відключена остання лінія зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою. Вже всьоме з початку окупації!

– заявив міністр.

Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить ЗАЕС

Повідомляється, що станція переходить на живлення від української енергосистеми.

"Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється", – заявили в Укренерго.

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