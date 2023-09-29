Чи загинув командувач Чорноморського флоту Соколов: що кажуть у США

У США вдруге відреагували на інформацію про те, що командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов міг загинути унаслідок ракетної атаки України. Україна 22 вересня атакувала штаб-квартиру Чорноморського флоту в Севастополі.

У Міноборони США поки не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про загибель адмірала Віктора Соколова. Про це під час брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише 24 Канал.

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У Пентагоні поки не знають, чи живий адмірал Соколов

На брифінгу її запитали, чи може Пентагон підтвердити, чи спростувати загибель командувача Чорноморського флоту Соколова внаслідок українського удару 22 вересня.

У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення, але зараз нічого не можу підтвердити,

– сказала Сінгх.

У Силах спеціальних операцій України 25 вересня заявили, що внаслідок атак по штабу Чорноморського флоту загинув адмірал Соколов. У відповідь російська пропаганда почала публікувати відео, що Соколов нібито живий.

У США відреагували на відео пропагандистів. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії. Однак, за її словами, ще зарано щось коментувати.

Також в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що "докази", які публікує Росія щодо командувача, щонайменше – непереконливі.

Чи живий адмірал Соколов: деталі