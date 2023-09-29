Чи загинув командувач Чорноморського флоту Соколов: що кажуть у США
У США вдруге відреагували на інформацію про те, що командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов міг загинути унаслідок ракетної атаки України. Україна 22 вересня атакувала штаб-квартиру Чорноморського флоту в Севастополі.
У Міноборони США поки не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про загибель адмірала Віктора Соколова. Про це під час брифінгу сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише 24 Канал.
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У Пентагоні поки не знають, чи живий адмірал Соколов
На брифінгу її запитали, чи може Пентагон підтвердити, чи спростувати загибель командувача Чорноморського флоту Соколова внаслідок українського удару 22 вересня.
У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення, але зараз нічого не можу підтвердити,
– сказала Сінгх.
У Силах спеціальних операцій України 25 вересня заявили, що внаслідок атак по штабу Чорноморського флоту загинув адмірал Соколов. У відповідь російська пропаганда почала публікувати відео, що Соколов нібито живий.
У США відреагували на відео пропагандистів. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії. Однак, за її словами, ще зарано щось коментувати.
Також в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що "докази", які публікує Росія щодо командувача, щонайменше – непереконливі.
Чи живий адмірал Соколов: деталі
- Окрім Соколова, унаслідок удару України по штаб-квартирі Чорноморського флоту могло загинути ще кілька десятків офіцерів. Проте Росія не оголошує втрати, вдаючи, що їх нібито нема.
- Глава Міноборони України Рустем Умеров сказав, що якщо Соколов помер, "це хороша новина для всіх". Водночас він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова.
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що наразі зарано робити висновки, чи Соколов дійсно живий. За його словами, росіяни можуть вдатися до маніпуляцій, як це було у випадку з ліквідацією крейсера "Москва".
- Рух спротиву "Атеш" повідомив цікаві деталі щодо Соколова. У Кремлі вирішили поширювати чутки, що Соколов вступив у змову із Силами оборони України для знищення свого штабу.