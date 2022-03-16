Чи закриють небо, яка небезпека для Зеленського і коли кінець війни: інтерв'ю з Крістіною Квін

Безумовно, що у війні з Росією США підтримують Україну чи не найбільше серед усіх союзників. З останнього — Джо Байден підписав законопроєкт про "історичні" 13,6 мільярда доларів допомоги та заявив, що підтримку збільшать ще більше. Водночас питання закритого неба, яке найбільше турбує президента Володимира Зеленського та всього народу України, наразі залишається відкритим.

Яких санкцій проти Росії слід очікувати найближчим часом, чи стане Білорусь у випадку залучення до війни такою ж ізольованою від світу, на які конкретні кроки наважиться НАТО та що ж таки буде з українським небом – розповіла 24 каналу у межах проєкту "Інтерв'ю24" тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Актуально Що міститься в пакеті допомоги Україні на 13,6 мільярда доларів від США

Інтерв'ю з Крістіною Квін у відеоформаті

Про майбутню допомогу, ефект від санкцій та долю Білорусі

Нещодавно Джо Байден схвалив 200 мільйонів доларів допомоги Україні. Чи готують США новий пакет допомоги для нашої країни? І якщо так, якою буде ця допомога?

Справді. Конгрес нещодавно прийняв великий додатковий пакет допомоги і президент Байден уже підписав цей закон. Кошти надійдуть вже незабаром і покриватимуть гуманітарну, військову та безпекову допомогу Україні. Ми вже деякий час надсилаємо допомогу, але додаткове фінансування дасть змогу продовжувати такі поставки у ще більшому обсязі.

Чого ще Росії слід чекати від США і чи є якась "критична межа" санкцій?

Ви напевно знаєте, що цього тижня ми представили новий раунд санкцій. Вони поширюються на впливових та заможних осіб в Росії, які підтримали режим Путіна, а також на депутатів Думи, які підтримали агресивні дії проти Донбасу. Крім цього, санкції стосуються експортних поставок в Росію – здебільшого під заборону потрапили предмети розкоші. Також санкції були накладені на такий важливий імпорт з Росії, як-то харчові продукти та діаманти. Тож, як бачите, протягом минулих тижнів ми наклали цілий спектр санкцій і плануємо продовжувати в цьому ж дусі.

Санкції та економічний тиск не припинятимуться.

Маємо гарні новини: вже зараз можна побачити конкретні результати. Російська економіка просіла, рубль коштує менше ніж пенні, російських фондовий ринок закритий, бо як тільки його відкриють, він тут же впаде. Банки не витримують, спостерігається дефіцит деяких товарів. Російські олігархи страждають, бо ми наклали санкції на їхні активи, в тому числі на розкішні яхти.

І ми продовжуватимемо чинити економічний тиск на Росію і робити саме те, про що попереджали пана Путіна більш ніж три тижні тому – нищівні санкції. Ми також будемо співпрацювати з Європою та нашими іншими союзниками і партнерами, щоб переконатися в тому, що вони також застосовують санкції і не дають Росії сховатися від цього.

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Генштаб ЗСУ попереджає про загрозу з боку Білорусі. І той факт, що Лукашенко вже дав Путіну можливість використовувати їхню територію для запуску ракет та інших агресивних дій... Якою буде реакція США на такі дії Лукашенка і чи варто Білорусі очікувати на такі самі санкції, як в Росії?

Як ви знаєте, ми вже наклали санкції на Білорусь за антидемократичну поведінку.

Зараз ми розглядаємо санкції, які будуть накладені на Білорусь, якщо вони вирішать безпосередньо втрутитися у війну. Сподіваємося, що Білорусь буде протистояти спробам Путіна втягнути їх у війну.

Як ми знаємо, тривалий час Білорусь та Україна мали добросусідські відносини, між країнами був відкритий кордон. І тому шкода, що зараз Путін намагається "натравити" білорусів проти українців. Причому, як на мене, більшість білорусів не хочуть воювати з українцями, адже вважають їх близьким народом. Тому дії Путіна з примусу Білорусі до війни є такими жахливими.

Реакція США на атаку АЕС, вбивство журналістів та загрозу ЄС

Російська армія вдається до найжахливіших сценаріїв. Окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, а також атакують Чорнобильську АЕС. У випадку вибуху, без перебільшення, постраждає абсолютно весь світ і все людство буде на межі глобальної катастрофи. Як США оцінюють ситуацію з ядерною безпекою і яких кроків варто очікувати?

США безперечно дуже стривожені поведінкою Росією довкола АЕС. Зараз росіяни контролюють Запорізьку та Чорнобильську АЕС. Це безвідповідально, і наше Міністерство енергетики дуже тісно співпрацює з МАГАТЕ та іншими міжнародними партнерами, щоб забезпечити безпеку на ядерних установках і не допустити навіть можливості безвідповідальної поведінки Росії. Адже це може призвести до катастрофи для України, але також і для Росії, Білорусі і країн ЄС. Тому ми робимо усе, аби цього не допустити.

Нещодавно двоє американських журналістів загинули під час російських обстрілів в Україні – один з них раніше працював в Time, а другий – на FoxNews. На жаль, ще один журналіст був поранений. Як Сполучені Штати будуть реагувати на загибель американських громадян від куль російського війська в Україні?

Безперечно це ще один жахливий вчинок президента Путіна. І йдеться не лише про вбивство американців, яке надзвичайно тривожить нас, але йдеться також про вбивства журналістів.

Детальніше тут На Київщині загинули оператор Fox News П'єр Закжевський та українська журналістка

Журналісти мають бути нейтральними оглядачами, вони відіграють мирну роль і не беруть участь в яких-небудь військових діях.



Росіяни вбили ще 2 журналістів / Колаж Антона Геращенка

І те, що вони вчиняють з журналістами, а також із мирними громадянами України та ні в чому невинними працівниками цивільних підприємств, зокрема АЕС – все це може розглядатися як воєнні злочини, щойно Міжнародний кримінальний суд розгляне всі обставини. І ми працюємо з Україною, щоб допомогти задокументувати всі ці дії, до яких вдаються російські сили, і зробити так, щоб президент Путін поніс відповідальність за всі злочини, які він вчиняє.

Росія все активніше атакує західну частину України. 30 ракет, які летіли на Львівщину, було видно із Польщі. 35 людей загинули від атаки лише за 20 кілометрів від "землі НАТО". Володимир Зеленський попереджав НАТО минулого року, що Росія піде на Україну війною. Тепер же український лідер наголошує: держава-агресорка піде на Альянс. Тож коли НАТО почне діяти і на які конкретні кроки варто очікувати?

Перш за все я хочу сказати, що президент Путін почав погрожувати атаками на країни Заходу, оскільки вдалося перешкодити його спробам захопити Східну та Центральну Україну. Путін думав, що завершить війну, захопивши всю Україну протягом 10 днів. Очевидно, що він зіткнувся з куди більшим опором ЗСУ та сил ТРО, ніж він того очікував. Тож зараз президент Путін невдоволений і вдається до риторики, яка по суті підіймає рівень ескалації. Йдеться про погрози ракетними ударами по країнах Заходу. Президент Байден чітко пояснив: якщо президент Путін зробить бодай крок на територію НАТО, Альянс відповість. Ми відслідковуємо ситуацію дуже ретельно і сподіваємося, що Путін не вдасться до таких дій.

Закрите небо: буде чи не буде

Від 24 лютого Україна щодня зазнає терористичних актів. Мирних жителів загинуло значно більше, аніж військових. Жах у Маріуполі, розстріли у містечках, бомбардування будинків, зґвалтування жінок та багато інших жахливих дій – можна ще довго перелічувати. Щодня ми засинаємо і не знаємо, чи прокинемось. А цитата про "жити кожен день як останній" набула нових значень. Все це справа закривавлених рук Путіна, які запускають ракети по мирних містах. Гинуть не лише українці, але й іноземні журналісти, студенти, діти. Чи не достатньо причин для того, щоб НАТО закрило небо? Що заважає це зробити?

Причиною, чому ми не підтримуємо запровадження безпілотної зони є те, що з нашої точки зору, такий крок призведе до ескалації ситуації. Тоді як наша мета – знизити рівень напруги. Якщо ми вступимо в пряме військове зіткнення з Росією, це означатиме, що НАТО оголошує війну Росії.



Вагітна жінка померла після бомбардування окупантами Маріуполя / Фото Євгена Малолєтки

Україні таке рішення не принесе безпеки, натомість вся Європа буде в більшій небезпеці. Оскільки Україна розташована посередині, то рівень загрози та руйнувань може бути ще більшим. Які є альтернативи? Ми допомагаємо Україні розбудувати власну спроможність захищати небо, надаючи різноманітні протиповітряні та інші засоби, щоб Україна власноруч захищала небо від російських літаків.

Володимир Зеленський говорив, що якщо НАТО не може закрити небо, то принаймні ми просимо додаткові винищувачі і системи ППО. Ми навіть готові їх купити, щоб самостійно закрити небо. Однак, цей процес останнім часом дещо ускладнений. Чи можемо ми розраховувати на додаткові літаки та системи ППО?

Безперечно ми продовжуємо поставляти системи протиповітряної оборони. Йдеться про поставки декількох різних систем. Додам, що Україна надзвичайно ефективно використовує ті системи, які вже отримала. Ми продовжуватимемо постачати такі системи, щоб Україна мала можливість самостійно захистити своє небо.

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Про роль Китаю та поїздку Байдена в Брюссель

ЗМІ поширювали інформацію, що Росія нібито звернулася за допомогою до Китаю, просить зброю. Як ви вважаєте, чи може Китай стати ще одним гравцем у війні України та Росії? І яку роль може відігравати Китай?

Ми чітко наголошували, що жодна країна не повинна постачати допомогу Росії або допомагати їй якимось чином обходити санкції. Ми говорили це усім державам і чітко доносили це напряму Китаю.

Джо Байден планує поїздку до Брюсселя 24 березня. Чого слід очікувати українцям від цього візиту?

Президент США 24 березня приїде у Брюссель на позачерговий саміт НАТО через ситуацію в Україні. Що відомо про саміт – читайте тут.

Президент Байден, держсекретар Блінкен, міністр оборони Остін, радник з національної безпеки Салліван та багато інших посадовців протягом усього часу з моменту накопичення російських військ брали активну участь в дипломатії. І зараз ми продовжуємо надзвичайно динамічну дипломатичну роботу, аби переконатися, що всі наші союзники та партнери дотримувалися єдиної позиції щодо захисту та підтримки України, надання гуманітарної та військової допомоги і запровадження санкцій проти Росії.

Як на мене, ця дипломатія була надзвичайно ефективною і зараз європейська спільнота – НАТО та ЄС – безпрецедентно згуртована у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Тож коли президент Байден прибуде до Брюсселя та Європи, він продовжуватиме багатомісячну дипломатичну підтримку України та союзну єдність.

Чи загрожує Зеленському небезпека та що каже американська розвідка

Уряд США пропонував Володимиру Зеленському евакуацію, але президент відмовився. Чи вважає американський уряд, що життя президента України під загрозою через російську агресію?

Можу сказати, що наш уряд не має жодних ілюзій щодо того, чи буде президент Путін дотримуватися правил, викладених у Женевській конвенції або звичаїв війни. Очевидно, він вже неодноразово їх порушив, коли вбивав мирне населення, нападав на АЕС, наводив ціль на об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема пологові будинки, багатоповерхівки. Тож ми бачимо, що президент Путін не воює, як джентльмен, і не поважає яких-небудь правил, викладених у Женевській конвенції.

Ми занепокоєні, що Путін може вдатися до подібних дій щодо президента Зеленського або інших високопосадовців в Україні.

Але я хочу відзначити, що Володимир Зеленський продемонстрував себе як сильний та надихаючий лідер, він задав тон, як потрібно боротися з Росією. Це викликає захоплення і я високо поважаю його хоробрість і мужність не відступати в бою.



Володимир Зеленський постійно перебуває у Києві / Фото ОП

Насамкінець американська розвідка попереджала Україну про можливий наступ Росії задовго до того, як це сталося. ЗМІ навіть писали точні дати. Про що говорить розвідка зараз? Чи є якісь прогнози щодо завершення війни?

Із самого початку ми намагалися бути максимально прозорими та відкритими із даними нашої розвідки. Ідея полягала в тому, щоб якомога заздалегідь повідомляти усьому світові про наміри Росії, аби унеможливити продукування яких-небудь неправдивих наративів.

Путін любить брехати: про свої мотиви, про Україну і про дії Росії. Тому однією з причин, чому ми публікували дані розвідки в такому безпрецедентному обсязі, було показати людям, що він планує заздалегідь.

І тоді, коли Путін вдасться до задуманих дій і розповсюджуватиме брехню про операції з фальшивим прапором, щоб звинуватити в чомусь Україну, йому вже ніхто не повірить. Як на мене, така стратегія є надзвичайно ефективною, бо увесь світ "розколов" президента Путіна і більше не вірить його казкам про Україну.

З останнього: Путін говорить про нібито біологічні лабораторії. Це повна надумка, яку він використовує вже роками, причому не тільки щодо України, але й Грузії. Про що йдеться насправді – це про намагання країн, в яких СРСР незаконно використовував відповідні патогени, тримати їх у безпеці і не допустити небезпечного витоку таких матеріалів назовні.

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Тобто, ми говоримо ні про що інше, як про спроби країн дотримуватися безпеки (у поводженні з патогенами – 24 канал). А Путін обернув цю історію так, щоб видавати таку діяльність за щось інше. Тож кожного разу, коли в нас є інформація, що Путін намагатиметься звинуватити в чомусь Захід або Україну, ми будемо публікувати правдиву інформацію, щоб усі розуміли, що він щось вигадує і намагається сфабрикувати обґрунтування для абсолютно незаконних дій, як війна в Україні.