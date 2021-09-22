Замах на Шефіра не вплине на мій візит до США, – Зеленський
Джерело:"Дом"
Володимир Зеленський не перериватиме свій візит до США через обстріл авто свого помічника Сергій Шефіра. Зокрема, президент України виступить із промовою на Генасамблеї ООН, як і було заплановано.
Глава України також не скасовуватиме важливі зустрічі, зокрема з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Читайте також Тиск на мене і реакція на реальні зміни в державі, – Зеленський про замах на Шефіра
Зеленський не скасовує заплановані у США зустрічі
Якби я не мав того статусу й тієї довіри, не був би президентом України, то мій пріоритет був би перебувати поруч із моїм товаришем,
– зазначив він.
Однак український лідер наголосив, що він передусім – президент, потім батько, чоловік і син, а після цього – товариш. "Такі пріоритети виставило життя. Як президент я повинен насамперед представляти державу", – додав він.
Глава держави наголосив, що не має права зривати важливі для України переговори, заплановані в Нью-Йорку у межах 76-ї сесії Генасамблеї ООН. Тому інцидент з Шефіром не вплине на його візит до США.
Президент також повідомив, що після виступу на загальних дебатах він повернеться в Україну, де детальніше вивчить ситуацію.
Зеленський про продовження візиту у США: дивіться відео
Авто Шефіра обстріляли: коротко
- Вранці 22 вересня невідомі обстріляли автівку першого радника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. У машину влучили приблизно 10 куль.
- У результаті Шефір відбувся переляком. Але постраждав його водій – його прооперували, стан лікарі оцінюють як стабільний.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що замах можна вважати терористичним актом. Сам президент вважає, що це тиск на нього та реакція на реальні зміни в державі.
- Поліцейські розглядають такі версії інциденту: замах з метою тиску на керівництво держави, дестабілізація політичної ситуації. А глава Міністерства внутрішніх справ переконаний, що нападники стріляли, аби убити.