Дід не в адекваті, – Гудков припустив, чи здійснить Путін провокації на ЗАЕС

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, Владімір Путін може наважитись на вчинення пошкодження на Запорізькій АЕС. Адже йому попри все необхідно зупинити наступ українських сил.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що стримуючим чинником для Путіна може стати позиції США, європейських країн та їхня консолідація з Китаєм. Про це він розповів 24 Каналу.

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Навіщо карантин

Гудков зауважив, що коли спеціалісти з психіатрії говорить говорять про те, що Путін здорова людина, повірити в це вже неможливо.

У нього або "дах поїхав", або він дійсно має великі проблеми зі здоров'ям. Не дарма один з "воєнкомів" розповів, що перед зустріччю з Путіним він сидів на карантині. Чого б це людям сидіти на карантині, якщо у вождя все гаразд?

– припустив опозиційний політик.

У російського диктатора, на його думку, є ураження якоїсь системи – ментальної чи психічної. Можливо на нього діють якісь ліки, а можливо – абсолютна влада, яка розбещує будь-яку людину.

"Про те, що дід в неадекваті, це очевидно", – наголосив опозиціонер.

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Путін має боятись

Єдине, що стримує Путіна від вчинення страшних злочинів, це страх особистої смерті та страх дій у відповідь та наслідків.

Якщо Путін буде побоюватись відповіді на його дії, він цього не зробить. Якщо не буде боятись, то він може вчинити все, що завгодно. І не тільки підірвати Запорізьку АЕС. Все буде залежить від того, наскільки серйозно Путін буде розуміти, що отримає сильніші, потужніші і згубні для нього дії у відповідь,

– зауважив Гудков.

В цьому аспекті велику роль можуть зіграти країни Заходу і зокрема США.

"Сполученим Штатам зараз необхідно зіграти з Китаєм якусь "партію", щоб пом'якшити з ним ситуацію. Це потрібно для того, щоб Пекін перейшов до табору противників війни, а не напружено очікував, що буде", – відзначив опозиційний політик..

Можливо, це намагався вже зробити Макрон. Під час свого візиту до Пекіна, припустив Гудков, президент Франції міг запропонувати керівництву Китаю якусь цікаву пропозицію, щоб воно підтримало позицію України та Заходу.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав 15 червня окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Напередодні він розповів, що має плани оцінити ситуацію на ЗАЕС, а також здійснити ротацію та залишити там команду МАГАТЕ із 4 осіб.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що візит Рафаеля Гроссі на ЗАЕС не приніс жодної користі українській державі. Він впевнений, що зараз у МАГАТЕ є одна місія: чітко зафіксувати порушення у ядерній безпеці, якщо вони є, та на конкретного порушника накласти санкції. Також він назвав 4 кроки, які могли б врегулювати ситуацію на Запорізькій АЕС. Про це читайте в матеріалі.

Водночас незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна зазначила, що місія МАГАТЕ досі не ухвалила резолюцію про демілітаризацію та деокупацію території ЗАЕС. За її словами, МАГАТЕ зробило дві доповіді за підсумками окупації Запорізької АЕС і "на цьому їхня діяльність закінчилась".