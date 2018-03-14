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Засідання Тристоронньої контактної групи: про що говорили та домовилися сторони у Мінську

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Засідання Тристоронньої контактної групи: про що говорили та домовилися сторони у Мінську

У середу, 14 березня, у Мінську відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи. Серед питань, які обговорили сторони – перемир’я на Донбасі, звільнення заручників та відновлення мобільного зв’язку на окупованій території.

Деталі перемовин повідомила речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Незважаючи на оголошене "весняне перемир'я", безпекова ситуація залишається тривожною. Як і під час попереднього "різдвяного перемир'я", спочатку спостерігалося зменшення кількості порушень режиму тиші; за даними ООН впродовж січня-лютого 2018 року на Донбасі не зафіксовано жодної загибелі цивільних осіб. Проте сталого миру так і не забезпечено", – зазначила Дарка Оліфер.

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Вона також повідомила, що "задля настання всеосяжного миру на території Донбасу РФ має здійснити відповідний вплив на ОРДЛО і припинити постачання техніки, озброєння, палива та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону". Також Росія має посприяти забезпеченню безперешкодного доступу співробітникам СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО із прикордонними ділянками включно. А також вивести з території Донбасу всі НЗФ, озброєння та техніку.

Учасники ТКГ також нагадали, що слід дотриматися мінських домовленостей. У тому числі і дотримання лінії розмежування, яка була встановлена 19 вересня 2014 року. Вона передбачала, зокрема, український контроль над м. Дебальцево; демілітаризація Кальміуського, Саханки, Кумачово, Новоазовського; створення в прикордонних районах зон безпеки.

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"Триває робота зі звільнення заручників. При цьому наполягаємо: на всіх етапах звільнення людей профільні міжнародні організації повинні здійснювати прискіпливий моніторинг усього, що відбувається – насамперед, це передбачає їхній безперешкодний доступ до незаконно утримуваних осіб. Крім того, необхідно розблокувати реалізацію важливої гуманітарної ініціативи щодо створення тристороннього механізму з пошуку зниклих безвісти за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста", – йдеться в повідомленні Дарки Оліфер.

Варто зазначити, що в рамках підгрупи з соціально-економічних питань досягнуто домовленості щодо алгоритму відновлення мобільного зв'язку на території ОРДЛО. Ця робота відбуватиметься силами компанії "Водафон Україна" за участі ОБСЄ з дотриманням українського законодавства.

Надзвичайно важливо, аби РФ виконала свої обіцянки та вплинула на ОРЛО з метою відкриття КПВВ "Золоте".

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Українська сторона також вчергове озвучила вимогу невідкладно повернути рухомий склад “Укрзалізниці” – йдеться про понад 30 тисяч вантажних та пасажирських вагонів і більш як 300 локомотивів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
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