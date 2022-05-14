Заступника голови Чорнобаївської сільради звільнили з російського полону

Заступник голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгеній Родіонов на волі. Російські окупанти відпустили чоловіка.

Жінка спілкувалася зі своїм чоловіком телефоном

Про те, що викрадений російськими загарбниками Євгеній Родіонов на волі, журналістам повідомила його дружина Інна Родіонова.

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Чоловіка відпустили годину тому,

– зазначила Родіонова.

Жінка заступника глави Чорнобаївської сільради заявила, що спілкувалася зі своїм чоловіком телефоном.

Російські військові викрали керівництво Чорнобаївської сільради

Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 3 травня повідомляла, що окупанти захопили в полон голову Чорнобаївки Ігоря Дударя. Також вони викрали заступника сільського голови Євгенія Родіонова.

Повідомлялося, що озброєні російські військові 2 травня о 7 ранку прийшли з обшуками у помешкання Дударя. Тоді на сторінці Чорнобаївської сільської ради повідомили, що з 2 травня Дудар у тяжкому стані в лікарні. Він перебуває під наглядом військ агресора.

У цей же день окупанти захопили будівлю Чорнобаївської сільської ради. 8 травня російські загарбники призначили свого гауляйтера у Чорнобаївці. Водночас сільрада відмовилася з ним співпрацювати.

Яка ситуація на Херсонщині

В оперативному командуванні "Південь" 12 травня інформували, що російські загарбники планують захопити Херсонську область. Частина Херсонщини наразі тимчасово окупована росіянами.

Повідомлялося, що війська агресора у найближчі дні можуть відновити наступ на Півдні, щоб захопити всю Херсонщину.

Кремлівські ставленики на Херсонщині заявили, що хочуть приєднатися до Росії. У Москві відповіли, що це питання повинні вирішувати жителі регіону, натякнувши на "кримський сценарій".

Президент Володимир Зеленський попереджав Росію, що Україна вийде з мирних переговорів, якщо на Херсонщині проведуть так званий "референдум".

Також російські військові займаються розкраданням у Херсонській області. Вони крадуть зерно, сільськогосподарську техніку та навіть автобуси. На тлі розкрадань між ФСБ та російським ГУР навіть виник конфлікт.

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