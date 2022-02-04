Німецький канцлер вперше приїде в Україну й зустрінеться зі Зеленським

Глава німецького уряду Олаф Шольц вперше за час перебування на посаді відвідає Україну. Політик приїде до Києва вже 14 лютого й зустрінеться з Володимиром Зеленським.

В ОП наголосили, що Німеччина є одним із ключових партнерів і союзників України. До того ж, вона відіграє важливу посередницьку роль у межах нормандського формату.

Раніше Шольц і Макрон обговорили Україну та спільну відповідь на агресію Росії

Що у Зеленського кажуть про візит Шольца

У глави держави підкреслили, що візит федерального канцлера Німеччини демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України у час безпекових викликів для всієї Європи. Раніше про майбутній візит Шольца в Україн вже повідомляли у ЗМІ.

Після Києва політик поїде у Москву

Зеленський вже зустрічався з Шольцом наприкінця 2021 року –незадовго після того, як той очолив уряд Німеччини. Тоді перемовини відбувалися у Брюсселі.

Напередодні німецький канцлер анонсував свій візит до Москви та зустріч з Володимиром Путіним. З очільником Кремля він планує обговорити, зокрема, війська Росії біля кордонів України. Політик вважає, що ситуація – дуже серйозна. Він попередив, що за нове вторгнення у нашу державу Москві доведеться заплатити дуже високу ціну.

Хто зі світових політиків відвідав Україну в лютому

1 лютого до Києва з офіційним візитом прибув британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він запевнив, що Україна може розрахувати на повну підтримку з Лондона.

Вже наступного дня президент Зеленський зустріся з Марком Рютте, главою уряду Нідерландів. Ключовою темою для розмови також стала російська агресія.

Після цього у столицю України завітав турецький президент Реджеп Ердоган. Він, зокрема, знову запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна.

Найближчим часом до Києва приїдуть й міністри закордонних справ Словаччини, Чехії та Австрії. Вони також відвідають Донбас та зону проведення ООС.

Якою є політика Шольца щодо України: дивіться відео