Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"

Опоненти Володимира Зеленського звинувачують Офіс Президента в тому, що він працює на Росію. Нібито операцію щодо "вагнерівців" злили для російських спецслужб.

Зеленському не треба дорікати. Це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час "Прямої лінії".

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Лукашенко: Я не знав, чий це слід

За його словами, українського президента потрібно було наказати хіба за те, що він не прислав свого генпрокурора, щоб захистити хлопців, якщо вони українці.

Яким би Зеленським був би нехороший – це непотрібна вакханалія. Зеленський до цього (зливу інформації – 24 канал) зовсім не причетний,

– наголосив Лукашенко.

Він заявив, що якби в Білорусь приїхав генеральний прокурор України, а не Росії, то могла б бути зовсім інша історія.

"Я не знав, чий це слід: російський чи український. Я просто не почав з цим розбиратись", – додав Лукашенко.

Розслідування Христо Грозєва про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців" повинні були опублікувати до річниці "Вагнергейту" – тобто до 29 липня 2021 року. Але 28 липня автор фільму заявив, що наразі точної дати немає , але розслідування вийде "найближчим часом".

До речі, представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив, що Офісу Президента нічого боятись у розслідуванні Bellingcat.

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