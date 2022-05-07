Зеленський нагородив ще 216 військовослужбовців ЗСУ
Українські захисники героїчно боронять державу від російських загарбників. Президент Володимир Зеленський вчергове нагородив військових ЗСУ.
Державними нагородами відзначили 216 бійців. Про це Зеленський розповів під час свого звернення 7 травня, повідомляє 24 канал.
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Зеленський нагородив українських захисників
Президент 7 травня вчергове нагородив військовослужбовців ЗСУ.
Державними нагородами відзначені 216 військовослужбовців Збройних Сил України,
– зауважив президент.
Також командиру вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, полковнику Олегу Гегечкорі посмертно надали звання Герой України.
"Вічна слава всім, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!", – підсумував глава держави.Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков нещодавно відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти на Чернігівщині. Він відзначив захисників Чернігова відомчими нагородами та подарунками.
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
Коротко про успіхи українських захисників
- Від початку війни українські бійці завдають російським окупантам нищівних втрат. Загалом вони вже знешкодили 25,1 тисячі ворожих військових.
- Захисники також успішно нищать техніку ворога. Зокрема, на Харківщині вони розбили цілу колону танків окупантів – 2 із них вціліли, тому вони стали трофеєм бійців ЗСУ.
- Також українські воїни 30 ОМБр влучним пострілом знищили ворожий протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С".
- Нещодавно нашим бійцям вдалося серйозно вдарити по окупаційних військах на Миколаївщині. Захисники знищили склад боєприпасів загарбників. Згоріло приблизно 20 одиниць техніки.
- Окрім цього, на Дніпропетровщині 6 травня збили російський безпілотник.
- Своєю чергою, на Запоріжжі українські військові взяли окупантів в полон. Також бійці забрали у них БМП-2.
- А морські піхотинці з 503-го окремого батальйону 29 квітня ліквідували 2 бойові машини піхоти.
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