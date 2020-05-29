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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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СТРІЛЯНИНА В БРОВАРАХ ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КОРОНАВІРУС COVID-19

Зеленський не планує звільняти Авакова після стрілянини в Броварах, – ЗМІ

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Авакова не звільнятимуть після стрілянини в Броварах - ЗМІ
Аваков невдоволений роботою поліції Броварів та Вінниці / Офіс Президента

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів главі держави про розбірки з вогнестрілами у Броварах. Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.

Аваков розповів версію конфлікту

За версією, яку повідомив Аваков президенту Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, конфлікт виник через корупційні оборудки з тендерами щодо розподілу маршрутів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото, відео

Автобуси приїхали з Вінниці та Києва

У розбірці зі зброєю брали участь близько ста осіб. Один автобус – приїхав з Вінниці, ще три мікроавтобуси – з Києва.

Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області,
– зазначив Арсен Аваков.

У Авакова є питання до поліції Броварів та Вінниці

Щодо запрошених учасників стрілянини з Вінниці, то вони, повідомив Аваков, є співробітниками однієї з охоронних фірм. У МВС оголосили план-перехоплення для затримання організаторів.
 
Питання у глави МВС, окрім Броварської поліції, також до вінницьких поліцейських. Найбільше головного правоохоронця країни цікавить, хто випустив з Вінниччини автобус з озброєними пасажирами.

Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити,
– сказав міністр.

Зверніть увагу! Щодо Вінниччини у МВС вже "відреагували": начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса усунули від роботи за "грубі прорахунки, допущені у службовій діяльності". Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби також звільнено із займаної посади.

Аваков поки залишається, – ЗМІ

Щодо самого Авакова, то питання про його звільнення президент Зеленський на зустрічі не підіймав. Як повідомило РБК-Україні джерело в Офісі Президента, поки міністр залишається на посаді.
 
Дивіться відео зустрічі Авакова з Зеленським та Шмигалем:

Стрілянина у Броварах: головне

  • 29 травня у Броварах сталася стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. У ній взяли участь приблизно 100 людей.
  • Поліція затримала два десятки людей, однак спецоперація ще триває. На місці події правоохоронці вилучили зброю.
  • Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.
  • Журналіст Дмитро Гнап переконаний, що конфлікту можна було запобігти. Адже ще два дні тому місцеві жителі скаржилися на агресивну поведінку одного з перевізників.
Автор: Ірина Пундор
Теги: Поліція Новини Києва Стрілянина в Броварах Новини України Вінниця Міністерство внутрішніх справ Офіс Президента Арсен Аваков Володимир Зеленський Президент України
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