Зеленський не планує звільняти Авакова після стрілянини в Броварах, – ЗМІ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів главі держави про розбірки з вогнестрілами у Броварах. Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.

Аваков розповів версію конфлікту

президенту Зеленському та прем'єр-міністру Денису Шмигалю, конфлікт виник через корупційні оборудки з тендерами щодо розподілу маршрутів. Про це повідомляє За версією, яку повідомив Аваков, конфлікт виник через корупційні оборудки з тендерами щодо розподілу маршрутів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До теми У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото, відео

Автобуси приїхали з Вінниці та Києва

У розбірці зі зброєю брали участь близько ста осіб. Один автобус – приїхав з Вінниці, ще три мікроавтобуси – з Києва.

Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області,

– зазначив Арсен Аваков.

У Авакова є питання до поліції Броварів та Вінниці

Щодо запрошених учасників стрілянини з Вінниці, то вони, повідомив Аваков, є співробітниками однієї з охоронних фірм. У МВС оголосили план-перехоплення для затримання організаторів.

Питання у глави МВС, окрім Броварської поліції, також до вінницьких поліцейських. Найбільше головного правоохоронця країни цікавить, хто випустив з Вінниччини автобус з озброєними пасажирами.

Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити,

– сказав міністр.

Зверніть увагу! Щодо Вінниччини у МВС вже "відреагували": начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса усунули від роботи за "грубі прорахунки, допущені у службовій діяльності". Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби також звільнено із займаної посади.

Аваков поки залишається, – ЗМІ

Щодо самого Авакова, то питання про його звільнення президент Зеленський на зустрічі не підіймав. Як повідомило РБК-Україні джерело в Офісі Президента, поки міністр залишається на посаді.

Дивіться відео зустрічі Авакова з Зеленським та Шмигалем:

Стрілянина у Броварах: головне