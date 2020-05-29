Зеленський не планує звільняти Авакова після стрілянини в Броварах, – ЗМІ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів главі держави про розбірки з вогнестрілами у Броварах. Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.
Аваков розповів версію конфлікту
До теми У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото, відео
Автобуси приїхали з Вінниці та Києва
Київські перевізники покликали так званих тітушок, запросивши їх зі столиці та Вінницької області,
– зазначив Арсен Аваков.
У Авакова є питання до поліції Броварів та Вінниці
Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити,
– сказав міністр.
Зверніть увагу! Щодо Вінниччини у МВС вже "відреагували": начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Педоса усунули від роботи за "грубі прорахунки, допущені у службовій діяльності". Його заступника – начальника кримінальної поліції та керівника оперативної служби також звільнено із займаної посади.
Аваков поки залишається, – ЗМІ
Стрілянина у Броварах: головне
- 29 травня у Броварах сталася стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. У ній взяли участь приблизно 100 людей.
- Поліція затримала два десятки людей, однак спецоперація ще триває. На місці події правоохоронці вилучили зброю.
- Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.
- Журналіст Дмитро Гнап переконаний, що конфлікту можна було запобігти. Адже ще два дні тому місцеві жителі скаржилися на агресивну поведінку одного з перевізників.