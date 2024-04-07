Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті, з Малюком і Будановим – обстріли Харкова
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 7 квітня провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, главою ГУР МО Кирилом Будановим і очільником СБУ Василем Малюком. Розмова стосувалася ситуації, яка складалася у нашій державі цього дня.
Одна з тем розмови стосувалася ситуації на фронті. Також Зеленський обговорив із генералами обстріл Харкова окупантами.
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Зеленський мав розмову з Сирським, Будановим і Малюком
Президент зазначив, що цього дня він перебував на зв'язку з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. Український очільник і генерал детально обговорили ситуацію на фронті й планування наших подальших дій.
Крім того, міністр оборони Умєров доповів Зеленському щодо ситуації з боєприпасами. За словами президента, українська влада робить максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави.
Окрема розмова українського очільника була з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.
Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу,
– зазначив Зеленський.
Росіяни обстріляли центр Харкова
- У Харкові вдень 7 квітня пролунали потужні вибухи. В Харківській ОВА повідомили, що ворог вдарив по центральній частині міста, там уже є поранені.
- За попередніми даними, російські загарбники вдарили по місту ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж.
- Міський голова Ігор Терехов також зазначив, що спалахнула пожежа на одному з виробничих підприємств. Крім цього, вибуховою хвилею пошкоджено дуже багато вікон приватних будинків харків'ян.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що 45-річний чоловік зазнав уламкових поранень, але від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Їм надали допомогу на місці. Крім того, на місці подій працюють профільні служби, які надають допомогу людям та ліквідовують наслідки ворожого обстрілу центру Харкова.