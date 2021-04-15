Зеленський обговорив з президентом Фінляндії присутність російських військ на кордоні з Україною

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Лідери країн обговорили напруженість на українсько-російському кордоні.

Джерело:

Офіс Президента

Зеленський розповів Нііністьо про загострення ситуації на Сході України. Також президенти обговорили заходи для стримування російської агресії у майбутньому.

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Що ще стало темою розмови

Водночас український президент подякував Фінляндії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський та Нііністьо також обговорили співпрацю у сфері протидії гібридним загрозам, які є одними з ключових елементів гарантії національної безпеки обох держав.

Зверніть увагу! Після того, як Джозеф Байден провів телефонну розмову із Володимиром Путіним та заявив про намір з ним зустрітись, 3 країни зголосилися це організувати. Зокрема, Фінляндія вже проінформувала Росію та США про свою готовність.

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Також лідери України та Фінляндії приділили увагу актуальним питанням, які стосуються взаємодії української держави з Європейським Союзом.

Загострення на Донбасі: що відомо

  • Росія стягує свої війська до кордону з Україною та в тимчасово окупований Крим. За даними української розвідки, впродовж тижня Кремль перекинув на Донбас 250 російських військових.
  • Через загострення ситуації, Україна ініціювала термінові консультації з НАТО.
  • США висловили стурбованість
    через те, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. Водночас Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.
  • Європейський парламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить посилення санкції щодо Росії через агресію проти України.