Для оновлення СБУ, – Зеленський розповів про нову посаду для генерала Галагана
Президент Володимир Зеленський ухвалив ряд кадрових змін. Глава держави вирішив перевести генерала Григорій Галагана на нову посаду.
Галаган став першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ
Про це президент сказав під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Зеленський прокоментував кадрові зміни у Силах спеціальних операцій ЗСУ.
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Як відомо, новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. Він замінив на цій посаді генерала Григорія Галагана.
Зеленський заявив, що Григорій Галаган переводиться на інший напрямок. За словами президента, з метою оновлення Служби безпеки України Галаган призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
Також глава держави повідомив, що 25 липня прийняв рішення призначити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Комітету з питань розвідки при Президентові України.
Буданов замінить Демченка
- Таким чином Зеленський підтвердив інформацію ЗМІ, що Буданов замінить Руслана Демченка. 25 липня президент вирішив звільнити Демченка з посади заступника секретаря РНБО.
- В Офісі Президента заявили, що Демченко не зможе продовжувати виконувати роботу, адже потребує серйозного лікування. Водночас реноме Демченка викликає сумніви, оскільки, за даними ЗМІ, він лобіював підписання скандальних Харківських угод й підпадав під люстрацію.
- Варто додати, що в липні Зеленський відсторонив з посад генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Згодом Верховна Рада підтримала відставку обох.
- Також 19 липня президент підписав указ, згідно з яким втратив посаду заступник очільника СБУ Володимир Горбенко. Зеленський призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Кадрові зміни глава держави назвав оновленням вертикалі держави.
До уваги – звернення Володимира Зеленського 25 липня: дивіться відео