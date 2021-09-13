Зеленський порівняв Україну та Афганістан

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україну не можна порівнювати з Афганістаном. Адже Україна не залежить так від США, як залежав Афганістан.

За словами Зеленського, неможливо за 5 – 7 днів повністю захопити таку велику країну, як Україна. Натомість це нещодавно сталося з Афганістаном.

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В 2014-му Україна вистояла

З огляду на останні події в Афганістані Зеленський пригадав 2014 рік. Тоді щодо України почалася агресія Кремля.

"В 2014 році ми опинилися там, де ми опинилися. Була ескалація з боку Росії та вона окупувала нашу територію. З нами нікого не було поряд, також ми тоді не мали такої техніки, як у Росії", – зауважив президент.

Він додав, що тоді на захист своєї країни стало її населення. Адже не було жодних загонів, і через це виникла хвиля добровольчих батальйонів.

"Люди, які за громадським обов’язком встали разом, аби захистити свою країну. Нікого іншого не було", – зазначив політик.

Зеленский наголосив, що ні за 4 дні, ні за подальші 8 років Росії так і не вдалося просунутися далі.

Росія – не армія "Талібану". Це одна з най могутніших армій світу. Ми відстояли свою державність. Тому вважаю, що сьогодні ми є максимально незалежними від будь-якої іншої країни,

– констатував очільник держави.

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Коротко про ситуацію в Афганістані