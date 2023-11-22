Жартую, щоб допомогти їм пережити пекло війни, – Зеленський про стосунки зі своїми дітьми

Володимир Зеленський розповів, у яких стосунках наразі він перебуває зі своїми дітьми. Так, глава держави наголосив, що постійно жартує, коли перебуває поруч із ними.

Він наголосив, що таким чином, хоче допомогти їм легше пережити всі наслідки війни. Зеленський наголосив, що не може жити без гумору.

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Як Зеленський зараз спілкується з родиною

Володимир Зеленський підкреслив, що у найчорніші дні війни він використовував свою дотепність, щоб переконати своїх двох дітей, дружину, і його батьків у тому, що наразі "все гаразд".

Глава держави сказав, що коли він бачить своїх дітей, іноді хочеться їх обійняти та якось підтримати. За його словами, бувало часом, що діти під час зустрічі й плакали.

"Коли вони плачуть, ти не можеш плакати. Ти повинен бути сильним і навчити їх бути сильними", – розповів президент.

Він також зауважив, що коли він особисто хотів підтримати своїх дітей, дружину чи батьків, то намагався знаходити під час зустрічей якісь жарти.

Жарти допомагають,

– додав Зеленський.

Водночас президент зізнався, що війна ускладнила сімейне життя. Адже багато його зустрічей із дружиною Оленою перейшли в онлайн-формат.

Наостанок він зазначив, що бачиться з дружиною наживо частіше, ніж це було на самому початку війни. Однак він підкреслив, що деякі питання безпеки впливають на подружнє життя.

Що сказав президент в інтерв'ю журналістам