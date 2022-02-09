Зеленський вважає нову атаку Росії на Україну "малоймовірною", – ЗМІ
Джерело:The Wall Street Journal
Володимир Зеленський вважає нове вторгнення Росії в Україну "малоймовірним". Президента турбує, що постійні застереження Заходу негативно впливають на ситуацію в країні.
Відповідну інформацію про ставлення Зеленського до можливого повномасштабного нападу Москви видання повідомляє з посиланням на джерела, знайомі з його думкою з цього приводу.
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Позиція Зеленського щодо можливої атаки Кремля
У публікації йдеться про те, що українського лідера більше турбують застереження з приводу подальшої російської агресії, які лунають із США та інших країн Заходу. Президент переконаний, що вони негативно впливають на ситуацію в країні.
Зеленський вважає, що вторгнення малоймовірне. Він побоюється, що жахливі публічні попередження США про можливе вторгнення йдуть на користь зусиллям Росії,
– пише видання.
Зокрема, главу держави лякає можливість дестабілізації України та її економіки.
Журналісти звернулися з цього приводу до речника українського президента Сергія Никифорова, однак він відмовився коментувати цю інформацію.
Загроза вторгнення Росії в Україну: що відомо
- Захід вже кілька місяців попереджає, що Росія може піти на нове масштабне вторгнення в Україну.
- Його не вважають невідворотним, однак російські війська біля українських кордонів, в окупованому Криму, і навіть у Білорусі викликають занепокоєння.
- В Україні концентрацію військ держави-агресорки вважають недостатньою для наступу на Україну. Уряд та президент закликають людей не панікувати, а Захід – не перебільшувати загрозу.
- У Міноборони запевняють, що українська армія сильна, тому готова до можливої атаки Росії.
- Крім того, майже щодня в Україну надходить військова допомога від партнерів. Ба більше – і США, і ЄС розробили пакет жорстких санкцій проти Москви. Їх застосують у випадку, якщо Кремль вирішить йти в атаку.
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