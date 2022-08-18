Немає жодних перешкод, – Зеленський про легальний спосіб місії МАГАТЕ потрапити на ЗАЕС
Щоб запобігти катастрофі на Запорізькій АЕС, Україна вимагає, аби на атомну станцію потрапила місія МАГАТЕ. Президент Володимир Зеленський заявив, що для цього немає жодних перешкод.
Місія МАГАТЕ може потрапити на ЗАЕС тільки через територію, яку контролює Київ
Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив ввечері під час звернення до українців, пише 24 канал. Він наголосив, що нема жодних об'єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапили на Запорізьку АЕС.
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Володимир Зеленський повідомив, що разом з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорив параметри цієї місії у Львові. За словами глави держави, місія може дуже швидко та цілком безпечно потрапити на станцію у легальний спосіб тільки через вільну територію України.
Той, хто облаштував ядерний шантаж, точно не може бути транспортером будь-яких таких місій. росія має негайно та безумовно допустити представників МАГАТЕ на ЗАЕС та вивести свої війська,
– сказав Зеленський.
Він зазначив, що світ має сили, щоб забезпечити потрапляння місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
"Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітних увесь комплекс міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. росія знищує цей міжнародний порядок", – резюмував Зеленський.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- На початку березня росія окупувала Енергодар та Запорізьку АЕС, влаштувавши стрілянину на території атомної станції. У серпні окупанти замінували Запорізьку АЕС та цинічно погрожують її підірвати.
- Окрім того, загарбники ведуть обстрілу у напрямку ЗАЕС. Раніше було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.
- Також російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.
- В ГУР Міноборони попереджають, що окупанти 19 серпня готують провокацію на Запорізькій АЕС. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції.
- Через ядерний тероризм на ЗАЕС влада України звернулася до МАГАТЕ та ООН із низкою безпекових вимог. В обох організаціях прийняли запрошення України відправити місію на Запорізьку АЕС.
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